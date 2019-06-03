Раскрыта интрига, кто выступит на День района

Раскрыта интрига, кто выступит на День района
Фото: smesamadhan.com

Раскрыта интрига, кто выступит на День района

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7 часов назад Виктория ДайнекоГазета РВСГруппа ПиццаДень районаДинской районЗведы на День района 2019ЗвездыКонцертНовостиПраздник

Итак, главная интрига Дня Динского района 2019 раскрыта. Как стало известно «РВС» из собственных источников, на праздничном концерте выступят группа «Пицца» и певица Виктория Дайнеко.

На удивление, эти звезды не были представлены в предварительном списке.

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Фото: hype.ua

Немного расскажем об исполнителях. Группа «Пицца» была основана в 2010 году Сергеем Приказчиковым, который является автором, композитором и аранжировщиком песен.

Самые известные композиции: «Оружие», «Назад», «Романс»,

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Фото: yandex.by

Виктория Дайнеко — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звезд-5». В рамках телепроекта Вика исполнила две сольные песни — «Я буду лучше» и «Лейла».

Наиболее известные песни: «Я просто сразу от тебя уйду», «Лейла», «Сотри его из memory», «Фильм не о любви».

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