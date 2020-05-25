Расписание 107 и 108 маршрутов с 26 по 29 мая 2020 года
Известно новое расписание 107 и 108 маршрутов.
Оно будет действовать с 26 по 29 мая.
№ 107 «Динская – Краснодар»
Из Динской: 6.00, 7.05, 8.05, 9.40, 10.15, 11.25, 12.35, 14.20, 14.55, 16.05, 17.15, 19.30.
Из Краснодара: 7.05, 8.35, 10.05, 12.00, 12.35, 13.40, 14.45, 16.20, 16.55, 18.00, 19.05, 21.00.
№ 108 «Динская – Краснодар»
Из Динской: 6.00, 6.40, 9.10, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30.
От Стасова: 7.30, 8.25, 10.50, 14.00, 15.50, 17.40, 18.50.
Из Краснодара: 7.50, 8.45, 11.10, 14.20, 16.10, 18.00, 19.10.
Напомним, перевозчик ООО «Кубаньтранссервис» призывает заранее прозванивать в диспетчерскую и уточнять время отправления автобусов.
Номер телефона 8 (918) 167-23-38.
Комментарии