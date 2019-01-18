Расписание автобуса №205 «Динская — Oz Mall»

Отправление из станицы Динской:

5.51, 6.50, 9.15, 10.23, 12.15, 14.05, 16.10, 17.43, 19.30, 21.00.





Отправления от Oz-Mall :

7.37, 8.35, 10.50, 12.00, 14.00, 15.50, 18.05, 19.30, 21.05, 22.25.





Маршрут

Конечная остановка в Динской у автобуса находится на улице Крайней. То есть, маршрут следования повторяет привычный путь для всех автобусов в станице — с Крайней в центр по Красной, и так до консервного завода. Далее маршрут идет до села Первореченского, где автобус проезжает почти через весь центр. Там он разворачивается и возвращается назад в Динскую.

В Динской через Мичурина он отправляется в Агроном, следуя маршруту автобуса №108. Только там, где автобус №108 поворачивает в сторону аэропорта, №205 продолжает путь дальше, на «OZ Mall». Останавливается автобус возле центрального входа в ТРЦ. Оттуда же можно сесть на него назад. В целом путь занимает чуть больше часа.





Стоимость проезда

Динская, ул. Крайняя – Консервный 22 руб.

Первореченское — Консервный — 22 руб.

Динская — Первореченское — 35 руб.

Первореченское — Агроном — 35 руб.

Динская — Агроном — 35 руб.

Динская — Зарождение — 35 руб.

Первореченское — Зарождение — 35 руб.

Кочетинский — Первореченское — 35 руб.

Кочетинский — Динская (Центр) — 35 руб.

Кочетинский — Динская (Консервный) — 35 руб.

Кочетинский — Знаменский — 44 руб.

Динская — Знаменский — 57 руб.

Первореченское — Знаменский — 57 руб.

Кочетинский — ТРЦ «OZ Mall» — 57 руб.

Динская — ТРЦ «OZ Mall» — 70 руб.

Первореченское — ТРЦ «OZ Mall» — 70 руб.

Знаменский — Агроном — 26 руб.





ТРЦ «OZ Mall» — Знаменский — 26 руб.

Первореченское — Консервный — 22 руб.

Первореченское — Динская — 35 руб.

Агроном — Первореченское — 35 руб.

Агроном — Динская — 35 руб.

Зарождение — Динская — 35 руб.

Зарождение — Первореченское — 35 руб.

Первореченское — Кочетинский — 35 руб.

Динская (Центр) — Кочетинский — 35 руб.

Динская (Консервный) — Кочетинский — 35 руб.

Знаменский — Кочетинский — 44 руб.

Знаменский — Динская — 57 руб.

Знаменский — Первореченское — 57 руб.

ТРЦ «OZ Mall» — Кочетинский — 57 руб.

ТРЦ «OZ Mall» — Динская — 70 руб.

ТРЦ «OZ Mall» — Первореченское — 70 руб.

Агроном — Знаменский — 26 руб.