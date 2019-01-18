Расписание автобуса №205 «Динская — Oz Mall»
Отправление из станицы Динской:
5.51, 6.50, 9.15, 10.23, 12.15, 14.05, 16.10, 17.43, 19.30, 21.00.
Отправления от Oz-Mall:
7.37, 8.35, 10.50, 12.00, 14.00, 15.50, 18.05, 19.30, 21.05, 22.25.
Маршрут
Конечная остановка в Динской у автобуса находится на улице Крайней. То есть, маршрут следования повторяет привычный путь для всех автобусов в станице — с Крайней в центр по Красной, и так до консервного завода. Далее маршрут идет до села Первореченского, где автобус проезжает почти через весь центр. Там он разворачивается и возвращается назад в Динскую.
В Динской через Мичурина он отправляется в Агроном, следуя маршруту автобуса №108. Только там, где автобус №108 поворачивает в сторону аэропорта, №205 продолжает путь дальше, на «OZ Mall». Останавливается автобус возле центрального входа в ТРЦ. Оттуда же можно сесть на него назад. В целом путь занимает чуть больше часа.
Стоимость проезда
Динская, ул. Крайняя – Консервный 22 руб.
Первореченское — Консервный — 22 руб.
Динская — Первореченское — 35 руб.
Первореченское — Агроном — 35 руб.
Динская — Агроном — 35 руб.
Динская — Зарождение — 35 руб.
Первореченское — Зарождение — 35 руб.
Кочетинский — Первореченское — 35 руб.
Кочетинский — Динская (Центр) — 35 руб.
Кочетинский — Динская (Консервный) — 35 руб.
Кочетинский — Знаменский — 44 руб.
Динская — Знаменский — 57 руб.
Первореченское — Знаменский — 57 руб.
Кочетинский — ТРЦ «OZ Mall» — 57 руб.
Динская — ТРЦ «OZ Mall» — 70 руб.
Первореченское — ТРЦ «OZ Mall» — 70 руб.
Знаменский — Агроном — 26 руб.
ТРЦ «OZ Mall» — Знаменский — 26 руб.
Первореченское — Консервный — 22 руб.
Первореченское — Динская — 35 руб.
Агроном — Первореченское — 35 руб.
Агроном — Динская — 35 руб.
Зарождение — Динская — 35 руб.
Зарождение — Первореченское — 35 руб.
Первореченское — Кочетинский — 35 руб.
Динская (Центр) — Кочетинский — 35 руб.
Динская (Консервный) — Кочетинский — 35 руб.
Знаменский — Кочетинский — 44 руб.
Знаменский — Динская — 57 руб.
Знаменский — Первореченское — 57 руб.
ТРЦ «OZ Mall» — Кочетинский — 57 руб.
ТРЦ «OZ Mall» — Динская — 70 руб.
ТРЦ «OZ Mall» — Первореченское — 70 руб.
Агроном — Знаменский — 26 руб.
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