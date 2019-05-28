Фото: архив "РВС".
Расписание автобуса № 205 «Динская — OZ Молл»
Динская - OZ Молл
Динская: 5.51, 6.50, 9.15, 10.23, 12.15, 14.05, 16.10, 17.43, 19.30, 21.00.
Первореченское: 6.22, 7.21, 9.46, 10.52, 12.45, 14.36, 16.41, 18.14, 20.00, 21.31.
Агроном: 6.43, 7.42, 10.10, 11.15, 13.11, 14.57, 17.00, 18.35, 20.22, 21.52.
Знаменский: 7.01, 8.00, 10.25, 11.33, 13.25, 15.15, 17.20, 19.03, 20.40, 22.10.
OZ Молл — Динская
OZ Молл: 7.37, 8.35, 10.50, 12.00, 14.00, 15.50, 18.05, 19.30, 21.05, 22.25.
Знаменский: 7.47, 8.45, 11.00, 12.10, 14.10, 16.00, 18.15, 19.40, 21.15, 22.35.
Агроном: 8.05, 9.13, 11.18, 12.28, 14.28, 16.18, 18.33, 19.58, 21.33, 22.53.
Первореченское: 8.29, 9.43, 11.42, 12.58, 14.57, 16.48, 19.02, 20.28, 22.02 (по требованию), 23.22 (по требованию).
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