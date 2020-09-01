Расписание автобусов из Динской в Краснодар не поменялось. Графики

В связи с началом нового учебного года нас часто спрашивают расписание автобусов от Динской до Краснодара.

Журналист “РВС” связалась с диспетчерской “Кубаньтранссервис”, которая обслуживает 107 и 108 маршруты.

Там сообщили, что пока никаких изменений в графике не произошло.

Сейчас автобусы ходят по такому же расписанию, что было и ранее. Напоминаем.

№ 107 «Динская – Краснодар»

Рабочие дни

Динская: 5.50, 6.25, 7.00, 7.35, 8.05, 8.35, 9.10, 9.40, 10.15, 10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30.

Краснодар: 7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.40, 11.20, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 19.40, 20.20, 21.00.

Суббота

Динская: 6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.15, 10.10, 10.40, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30.

Краснодар: 7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.30, 16.10, 16.55, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00.

Воскресенье

Динская: 6.00, 6.40, 7.15, 7.50, 8.40, 9.30, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.45, 19.30.

Краснодар: 7.05, 8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.00.

🚌№ 108 «Динская – Стасова – Аэропорт»

Рабочие дни

Динская: 6.00, 6.40, 7.30, 9.10, 10.50, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30, 18.20.

Стасова: 7.30, 8.25, 9.30, 10.50, 12.45, 14.00, 15.50, 17.40, 20.00.

Аэропорт: 7.50, 8.45, 9.50, 11.10, 13.05, 14.20, 16.10, 18.00, 19.10, 20.20.

Выходные и праздничные дни

Динская: 6.00, 6.40, 9.10, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30.

Стасова: 7.30, 8.25, 10.50, 14.00, 15.50, 17.40, 18.50.