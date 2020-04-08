Расписание автобусов по Динской, району и до Краснодара в карантин
На время карантина на Кубани (на данный момент до 12 апреля) пассажирские автобусы по Динской, району и до Краснодара будут ездить по следующему графику:
№ 107 «Динская – Краснодар»
Из Динской
6.40, 17.00.
Из Краснодара
8.00, 18.40.
№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова)
Из Динской
6.00, 17.30.
Из Краснодара
Ул. Стасова
7.30, 18.50.
Аэропорт
7.50, 19.10.
№ 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»
С. Суворовское (пн, ср, пт)
6.00, 19.35.
Пос. Украинский
6.20.
Ст. Пластуновская
6.30, 16.50.
Краснодар
8.30, 18.00.
Диспетчерская ООО «Кубаньтранссервис»: 8 (918) 167-23-38 (время работы: 4.30-22.30).
№ 212 «Динская – Первореченское»
Ст. Динская
7.15, 17.10.
С. Первореченское
7.50, 17.55.
№ 206 «Динская – Агроном»
Ст. Динская
6.00 (от МСО), 17.00.
Пос. Агроном
7.00, 18.00.
№ 207 «Новотитаровская – Динская – Нововеличковская – Воронцовская – Найдорф»
Ст. Динская
6.10, 17.10.
Хут. Карла Маркса
6.30, 17.30.
Ст. Воронцовская
7.10, 18.10.
Найдорф
7.30, 18.30.
Ст. Новотитаровская
8.05, 19.05.
№ 211 «Динская – Красносельское – Старомышастовская»
Ст. Динская
6.20, 7.40, 17.50.
Ст. Старомышастовская
7.00, 8.20, 18.30.
№ 204 «Динская – Васюринская»
Ст. Динская
6.50, 17.20.
Ст. Васюринская
7.30, 18.20.
№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский»
Ст. Динская
6.00, 17.20.
Пос. Украинский
6.55, 18.15.
Ст. Пластуновская (ж/д вокзал)
7.10, 18.30.
Пос. Украинский
7.15, 17.50.
№ 224 «Новотитаровская – Примаки»
Ниисельстрой
7.30, 8.10, 8.50, 17.20, 18.10.
Выгонная
7.10, 7.50, 8.30, 17.50, 18.10.
Примаки
6.50.
Перевозчик ИП Медведев рекомендует воздержаться от поездок в указанный период.
Диспетчерская ИП Медведев: 8 (961) 584-96-85 (время работы: 5.30-20.00).
№ 121 «Краснодар – Осечки»
Осечки
6.20, 16.40.
Краснодар
7.50, 18.00.
№ 117 «Краснодар – Найдорф»
Найдорф
6.30, 17.30.
Краснодар
7.35, 19.00.
№ 105 «Краснодар – Воронцовская»
Воронцовская
5.45, 16.40.
Краснодар
8.20, 18.00.
Диспетчерская ООО 23 BUS: 8 (918) 311-40-12 (время работы: 9.00-18.00).
№ 205 «Динская – OZ Mall»
Временно (предположительно до 12 апреля) не обслуживается.
Диспетчерская ООО «Респект»: 8 (918) 272-91-53.
№ 126 «Старомышастовская – Краснодар»
Старомышастовская
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 17.20, 18.00.
Краснодар
6.50, 8.10, 17.00, 18.00, 19.00.
№ 120 «Новотитаровская – Краснодар»
Новотитаровская
5.30, 5.50, 6.10, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30.
Краснодар
6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30.
В вечернее время автобусы курсируют в обе стороны, начиная с7 17.30 до 20.00 с интервалом в 20 минут.
Диспетчерская ООО «СВП»: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30 – 00.00).
Расписание маршрутов по Динской
№ 3 «Мичурина – Береговая – дачи – ЦРБ – Мичурина» – временно не обслуживается.
№ 4 «Мичурина – ЦРБ – Ульянова – Береговая – Мичурина» – временно не обслуживается.
№ 5 «Мичурина - ЦРБ – дачи – ЦРБ – Мичурина»
Отправляется от остановочного пункта “Мичурина» в 6.35, 7.50, 16.40, 18.00, 19.10.
№ 6 «Мичурина – Береговая – ЦРБ – Мичурина» – временно не обслуживается.
№ 7 «Мичурина – ЦРБ – дачи – Береговая – Мичурина»
Отправляется от остановочного пункта «Мичурина» в 7.05, 8.20, 17.20, 18.40.
№ 13 «Суворова – новая больница»
Отправляется от остановочного пункта «Суворова» в 7.00, 8.00, 17.00.
№ 14 «Дачи “Труд” – ДСУ-5»
Отправляется от остановочного пункта «Дачи» в 6.40, 7.25, 8.20, 16.40.
№ 15 «Кирпичный завод – 70 лет Октября» – временно не обслуживается.
Диспетчерская ООО «СВП»: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30-00.00).
Комментарии
108 автобус в 7.50,а смена заканчивается в 8.00
Очень удобно