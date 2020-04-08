Расписание автобусов по Динской, району и до Краснодара в карантин

На время карантина на Кубани (на данный момент до 12 апреля) пассажирские автобусы по Динской, району и до Краснодара будут ездить по следующему графику:

№ 107 «Динская – Краснодар»

Из Динской

6.40, 17.00.

Из Краснодара

8.00, 18.40.

№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова)

Из Динской

6.00, 17.30.

Из Краснодара

Ул. Стасова

7.30, 18.50.

Аэропорт

7.50, 19.10.

№ 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»

С. Суворовское (пн, ср, пт)

6.00, 19.35.

Пос. Украинский

6.20.

Ст. Пластуновская

6.30, 16.50.

Краснодар

8.30, 18.00.

Диспетчерская ООО «Кубаньтранссервис»: 8 (918) 167-23-38 (время работы: 4.30-22.30).

№ 212 «Динская – Первореченское»

Ст. Динская

7.15, 17.10.

С. Первореченское

7.50, 17.55.

№ 206 «Динская – Агроном»

Ст. Динская

6.00 (от МСО), 17.00.

Пос. Агроном

7.00, 18.00.

№ 207 «Новотитаровская – Динская – Нововеличковская – Воронцовская – Найдорф»

Ст. Динская

6.10, 17.10.

Хут. Карла Маркса

6.30, 17.30.

Ст. Воронцовская

7.10, 18.10.

Найдорф

7.30, 18.30.

Ст. Новотитаровская

8.05, 19.05.

№ 211 «Динская – Красносельское – Старомышастовская»

Ст. Динская

6.20, 7.40, 17.50.

Ст. Старомышастовская

7.00, 8.20, 18.30.

№ 204 «Динская – Васюринская»

Ст. Динская

6.50, 17.20.

Ст. Васюринская

7.30, 18.20.

№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский»

Ст. Динская

6.00, 17.20.

Пос. Украинский

6.55, 18.15.

Ст. Пластуновская (ж/д вокзал)

7.10, 18.30.

Пос. Украинский

7.15, 17.50.

№ 224 «Новотитаровская – Примаки»

Ниисельстрой

7.30, 8.10, 8.50, 17.20, 18.10.

Выгонная

7.10, 7.50, 8.30, 17.50, 18.10.

Примаки

6.50.

Перевозчик ИП Медведев рекомендует воздержаться от поездок в указанный период.

Диспетчерская ИП Медведев: 8 (961) 584-96-85 (время работы: 5.30-20.00).

№ 121 «Краснодар – Осечки»

Осечки

6.20, 16.40.

Краснодар

7.50, 18.00.

№ 117 «Краснодар – Найдорф»

Найдорф

6.30, 17.30.

Краснодар

7.35, 19.00.

№ 105 «Краснодар – Воронцовская»

Воронцовская

5.45, 16.40.

Краснодар

8.20, 18.00.

Диспетчерская ООО 23 BUS: 8 (918) 311-40-12 (время работы: 9.00-18.00).

№ 205 «Динская – OZ Mall»

Временно (предположительно до 12 апреля) не обслуживается.

Диспетчерская ООО «Респект»: 8 (918) 272-91-53.

№ 126 «Старомышастовская – Краснодар»

Старомышастовская

5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 17.20, 18.00.

Краснодар

6.50, 8.10, 17.00, 18.00, 19.00.

№ 120 «Новотитаровская – Краснодар»

Новотитаровская

5.30, 5.50, 6.10, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30.

Краснодар

6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30.

В вечернее время автобусы курсируют в обе стороны, начиная с7 17.30 до 20.00 с интервалом в 20 минут.

Диспетчерская ООО «СВП»: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30 – 00.00).





Расписание маршрутов по Динской

№ 3 «Мичурина – Береговая – дачи – ЦРБ – Мичурина» – временно не обслуживается.

№ 4 «Мичурина – ЦРБ – Ульянова – Береговая – Мичурина» – временно не обслуживается.

№ 5 «Мичурина - ЦРБ – дачи – ЦРБ – Мичурина»

Отправляется от остановочного пункта “Мичурина» в 6.35, 7.50, 16.40, 18.00, 19.10.

№ 6 «Мичурина – Береговая – ЦРБ – Мичурина» – временно не обслуживается.

№ 7 «Мичурина – ЦРБ – дачи – Береговая – Мичурина»

Отправляется от остановочного пункта «Мичурина» в 7.05, 8.20, 17.20, 18.40.

№ 13 «Суворова – новая больница»

Отправляется от остановочного пункта «Суворова» в 7.00, 8.00, 17.00.

№ 14 «Дачи “Труд” – ДСУ-5»

Отправляется от остановочного пункта «Дачи» в 6.40, 7.25, 8.20, 16.40.

№ 15 «Кирпичный завод – 70 лет Октября» – временно не обслуживается.

Диспетчерская ООО «СВП»: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30-00.00).