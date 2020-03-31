Расписание автобусов в Динском районе с 31 марта по 5 апреля

Главам населенных пунктов губернатор поручил перевести общественный транспорт в режим «утро» (с 6 до 9 часов) и «вечер» (с 17 до 20 часов), говорится в постановлении, которое опубликовали вечером 30 марта.

Пригородные поезда отменяют совсем. Остальное пригородное сообщение тоже переводят на режим «утро» и «вечер».

Ограничения действуют с 31 марта по 5 апреля.

«РВС» подготовила расписание автобусов по Динскому району и до Краснодара. График движения пока не выработан или же неизвестен. Информация будет обновляться по мере поступления.

№ 107 «Динская – Краснодар»

Из Динской

6.00, 6.30, 7.00, 17.00, 17.50.

Из Краснодара

7.00, 7.40, 8.20, 18.40, 19.30.

№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова)

Из Динской

6.00, 17.30.

Из Краснодара

Ул. Стасова

7.30, 18.50.

Аэропорт

7.50, 19.10.

№ 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»

С. Сувоворовское (пн, ср, пт)

6.00, 19.35.

Пос. Украинский

6.20.

Ст. Пластуновская

6.30, 16.50.

Краснодар

8.30, 18.00.

Диспетчерская ООО «Кубаньтранссервис»: 8 (918) 167-23-38 (время работы: 4.30-22.30).





№212 «Динская – Первореченское»

Ст. Динская

7.15, 17.10.

С. Первореченское

7.50, 17.55.

№206 «Динская – Агроном»

Ст. Динская

6.00 (от МСО), 17.00.

Пос. Агроном

7.00, 18.00.

№ 223 «Новотитаровская – Динская – Великовская – Воронцовская – Найдорф»

Ст. Динская

6.10, 17.10.

Хут. Карла Маркса

6.30, 17.30.

Ст. Воронцовская

7.10, 18.10.

Найдорф

7.30, 18.30.

Ст. Новотитаровская

8.05, 19.05.





№ 211 «Динская –Красносельское – Старомышастовская»

Ст. Динская

6.20, 7.40, 17.50.

Ст. Старомышастовская

7.00, 8.20, 18.30.

№ 204 «Динская – Васюринская»

Ст. Динская

6.50, 17.20.

Ст. Васюринская

7.30, 18.20.

№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский»

Ст. Динская

6.00, 17.20.

Пос. Украинский

6.55, 18.15.

Ст. Пластуновская (Ж/Д вокзал)

7.10, 18.30.

Пос. Украинский

7.15, 17.50.

№ 224 «Новотитаровская – Примаки»

Ниисельстрой

7.30, 8.10, 8.50, 17.20, 18.10.

Выгонная

7.10, 7.50, 8.30, 17.50, 18.10.

Примаки

6.50.

Перевозчик ИП Медведев рекомендует воздержаться от поездок в указанный период.

Диспетчерская ИП Медведев: 8 (961) 584-96-85 (время работы: 5.30-20.00).





№121 “Краснодар-Осечки”

Осечки

6.20, 16.40.

Краснодар

7.50, 18.00.

№ 117 Краснодар - Найдорф

Найдорф

6.30, 17.30.

Краснодар

7.35, 19.00.

№105 “Краснодар-Воронцовская”

Воронцовская

5.45, 16.40.

Краснодар

8.20, 18.00.

Диспетчерская ООО «23 BUS»: 8 (918) 311-40-12 (время работы: 9.00-18.00).





№205 "Динская - OZ Mall"

Динская

5.51, 16.10.

OZ Mall

7.37, 18.05.

Диспетчерская ООО «Респект»: 8 (918) 272-91-53.





По маршрутам перевозчика, указанного внизу, данных пока нет.

Диспетчерская ООО «СВП»: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30-00.00).



