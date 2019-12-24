Расписание автобусов в новогодние праздники

С 1 по 8 января 2020 года, в связи с предстоящими новогодними праздниками, расписание движения общественного транспорта изменится следующим образом:

№ 205 «Динская – OZ Молл»

31 декабря 2019 года

Динская

5.51, 6.50, 9.15, 10.23, 14.05, 16.10, 17.43.

OZ Молл

7.37, 8.45, 10.50, 12.00, 14.00, 15.50, 18.05, 19.30.

1 января 2020 года

Динская

10.23, 12.15, 14.05, 16.10, 17.43, 19.30, 21.00, 22.30.

OZ Молл

12.00, 14.00, 15.50, 18.05, 19.30, 21.05, 22.25, 0.30.

2-5 января 2020 года

Динская

6.50, 9.15, 10.23, 12.15, 14.05, 16.10, 17.43, 19.30, 21.00, 22.30.

OZ Молл

8.45, 10.50, 12.00, 14.00, 15.50, 18.05, 19.30, 21.05, 22.25, 23.30.





№ 227 «Динская – Пластуновская – п. Украинский»

С 1 по 3 января 2020 года отменен.

С 4 по 8 января 2020 года работает по воскресному расписанию:

Из ст. Динской: 8.50, 11.10, 13.10, 15.50.

Из п. Украинский: 6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 16.40.





№ 204 «Динская – Васюринская»

С 1 по 3 января 2020 года отменен.

С 4 по 8 января 2020 года работает по воскресному расписанию:

Из ст. Динской: 6.50, 10.30, 14.30.

Из ст. Васюринской: 7.30, 11.30, 15.30.





№ 212 «Динская – Первореченское»

С 1 по 8 января 2020 года работает по воскресному расписанию:

Из ст. Динской: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.

Из с. Первореченское: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.





№ 210 «Динская – Красносельское»

С 1 по 3 января 2020 года отменен.

С 4 по 8 января 2020 года работает по воскресному расписанию:

Из ст. Динской: 6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 14.30.

Из с. Красносельское: 6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00,15.00.





№ 205-2 «Динская – Пластуновская – п. Украинский»

С 1 по 8 января 2020 года работает по воскресному расписанию:

Из ст. Динской: 6.40, 8.20, 9.40,12.00, 13.30, 15.10, 16.10.

Из ст. Пластуновской: 7.30, 9.05, 10.10, 13.00, 14.00, 15.40, 17.00.

Из п. Украинский: 7.15, 8.55, 12.50.





№ 223 «Динская – Новотитаровская»

С 1 по 3 января 2020 года отменен.

С 4 по 8 января 2020 года работает по воскресному расписанию:

Новотитаровская: 7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.

Динская: 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.





№ 222 «Динская – Найдорф – Воронцовская»

С 1 по 8 января 2020 года отменен.





№ 205 «Динская – Пластуновская»

С 1 по 8 января 2020 года отменен.





№ 208 «Динская – п. Украинский»

С 1 по 8 января 2020 года отменен.





№ 206 «Динская – Агроном»

С 1 по 8 января 2020 года отменен.





№ 207 «Динская – Найдорф – Воронцовская»

С 1 по 8 января 2020 года отменен.





№ 211 «Динская – Старомышастовская»

С 1 по 8 января 2020 года работает по воскресному расписанию:

Динская: 6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.

Старомышастовская: 7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.





№ 13 по ст. Динской

С 1 по 2 января 2020 года отменен.

С 3 по 8 января 2020 года работает по воскресному расписанию:

Суворова: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Центр: 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15.

ЦРБ: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25.

70лет Октября: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.





№ 14 по ст. Динской

С 1 по 2 января 2020 года отменен.

С 3 по 8 января 2020 года работает по воскресному расписанию:

Дачи: 6.40, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35.

Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.40, 15.30, 16.15, 17.10, 18.30.





№ 15 по ст. Динской

С 1 по 8 января 2020 года отменен.





С 1 по 4 января маршруты № 3, № 5 и № 7 будут ходить по воскресному расписанию.

С 5 по 8 января маршруты № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 будут ходить по воскресному расписанию.





№ 3 по ст. Динской

Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20.

Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40.

Береговая: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50.

Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00.

ЦРБ: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05.

Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10.

Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15.

Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30.





№ 4 по ст. Динской

Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40.

Центр: 6.40, 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00.

ЦРБ: 6.50, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10.

Береговая: 7.00, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.20, 15.45, 17.00, 18.20.

Линейная: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.25, 15.50, 17.05, 18.30.

Центр: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.30, 15.55, 17.10, 18.35.

Мичурина: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 17.30, 18.50.





№ 5 по ст. Динской

Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.00, 20.20.

Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.20, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.

ЦРБ: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.30, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.

Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.35, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.

ЦРБ: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.40, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.

Береговая: 19.50, 21.10.

Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.50, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.

Центр: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 14.55, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.

Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.





№ 6 по ст. Динской

Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.40, 17.00, 18.20.

Центр: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.

ЦРБ: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.10, 17.30, 18.50.

Береговая: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00.

Линейная: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.45, 19.05.

Центр: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10.

Мичурина: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.50, 18.10, 19.30.





№ 7 по ст. Динской

Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.

Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 18.55.

Береговая: 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.05.

Дачи: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.15.

ЦРБ: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.30, 16.45, 18.05, 19.20.

Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10, 19.25.

Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.40, 16.55, 18.15, 19.30.

Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.55, 17.15, 18.30, 19.50.