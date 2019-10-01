Расписание работы паспортного стола Динского района

Расписание работы паспортного стола Динского района

Расписание работы паспортного стола Динского района

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3 часа назад Газета РВСГлавные новости Динского районаДинскаяДинской районНовости Динского районаНовости расписание работы паспортного стола Динского районаПолицияРасписание работы паспортного стола

График работы отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Динскому району.


Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

Понедельник – с 9.00 до 13.00 (понедельник, после рабочей субботы – неприемный день)

Вторник – с 14.00 до 20.00

Среда – с 9.00 до 13.00

Четверг – с 14.00 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00

Суббота – с 9.00 до 14.00 (приемные дни – в 1-ю и 3-ю недели месяца)


Предоставление адресно-справочной информации

Понедельник – с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Вторник-среда – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Четверг – с 15.00 до 18.00

Пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Выходные – суббота, воскресенье


Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.00

Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 18.00

Четверг – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.45

Выходные – суббота, воскресенье


Осуществление миграционного учета в Российской Федерации

Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 20.00

Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 18.00

Среда  с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 18.00

Четверг – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 18.00

Выходные – суббота, воскресенье


Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации

Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.00

Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 18.00

Четверг – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.45

Выходные – суббота, воскресенье


Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

Понедельник – с 9.00 до 13.00 (понедельник после рабочей субботы – неприемный день)

Вторник – с 14.00 до 20.00

Среда – с 9.00 до 13.00

Четверг – с 14.00 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00

Суббота – 9.00 до 14.00 (приемные дни – в 1-ю и 3-ю неделю месяца)


Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации

Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.00

Среда  с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 18.00

Четверг – с 11.00 до 13.00 перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00 перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.45

Выходные – суббота, воскресенье


Адрес: Динской район, ст. Динская, ул. Шевченко, 25.

Телефоны для консультаций и для предварительной записи: 8-(86162)-6-15-50; 6-11-38.

Наиболее загруженные дни приема  вторник и четверг с 14.00 до 15.00.

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