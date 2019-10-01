Расписание работы паспортного стола Динского района
График работы отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Динскому району.
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
Понедельник – с 9.00 до 13.00 (понедельник, после рабочей субботы – неприемный день)
Вторник – с 14.00 до 20.00
Среда – с 9.00 до 13.00
Четверг – с 14.00 до 20.00
Пятница – с 9.00 до 13.00
Суббота – с 9.00 до 14.00 (приемные дни – в 1-ю и 3-ю недели месяца)
Предоставление адресно-справочной информации
Понедельник – с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Вторник-среда – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Четверг – с 15.00 до 18.00
Пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Выходные – суббота, воскресенье
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00
Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.00
Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 18.00
Четверг – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00
Пятница – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.45
Выходные – суббота, воскресенье
Осуществление миграционного учета в Российской Федерации
Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 20.00
Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 18.00
Четверг – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 20.00
Пятница – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 18.00
Выходные – суббота, воскресенье
Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации
Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00
Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.00
Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 18.00
Четверг – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00
Пятница – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.45
Выходные – суббота, воскресенье
Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
Понедельник – с 9.00 до 13.00 (понедельник после рабочей субботы – неприемный день)
Вторник – с 14.00 до 20.00
Среда – с 9.00 до 13.00
Четверг – с 14.00 до 20.00
Пятница – с 9.00 до 13.00
Суббота – 9.00 до 14.00 (приемные дни – в 1-ю и 3-ю неделю месяца)
Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации
Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00
Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.00
Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 18.00
Четверг – с 11.00 до 13.00 перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00
Пятница – с 9.00 до 13.00 перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.45
Выходные – суббота, воскресенье
Адрес: Динской район, ст. Динская, ул. Шевченко, 25.
Телефоны для консультаций и для предварительной записи: 8-(86162)-6-15-50; 6-11-38.
Наиболее загруженные дни приема – вторник и четверг с 14.00 до 15.00.
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