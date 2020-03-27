Расписание всех автобусов в Динском районе изменится

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края с 28 марта 2020 года до особого распоряжения, но не менее чем до 5 апреля 2020 года, рекомендует организовать работу муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозчиков в следующем режиме:

утро – с 5.00 до 9.00 часов;

день – с 12.00 до 14.00 часов;

вечер – с 17.00 до 21.00 часа.

Жителей Кубани призывают воздержаться от использования общественного транспорта в указанный период.

Все перевозчики Динского района сейчас составляют графики движения автобусов в этот период.

Как только оно станет известно, “РВС” опубликует актуальное расписание.