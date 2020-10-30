Распоряжаться маткапиталом на обучение детей стало проще

Раньше, если семья решила направить материнский капитал на обучение ребенка, в Пенсионный фонд из учебного заведения нужно было предоставить копию договора об оказании платных образовательных услуг.

Сейчас ПФР заключает соглашения с образовательными организациями, чтобы родители могли это сделать быстрее и удобнее.

Если соглашение уже имеется, то в ПФР достаточно подать заявление о распоряжении материнским капиталом. Остальную информацию Пенсионный фонд запросит самостоятельно.

Список заведений будет пополняться каждый месяц, сейчас в нем есть следующие:

Кубанский государственный медицинский университет

Кубанский государственный аграрный университет

Кубанский государственный технологический университет

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Кубанский государственный институт культуры

Южный институт менеджмента

Краснодарское художественное училище

Российский университет дружбы народов

Кубанский медицинский институт

Кубанский государственный университет в Новороссийске

Новороссийский музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича

Ростовский государственный экономический университет в Ейске

Южный федеральный университет в Геленджике

Ростовский государственный гидрометеорологический университет в Туапсе

ПФР напоминает: направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку исполнится три года.

Исключением является дошкольное образование. Использовать маткапитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка.

На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Справка

На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России. Всего планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране.