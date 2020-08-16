Распределение первой в РФ вакцины от COVID-19 проконтролирует государство





Первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответсвующее постановление.

«Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», – сообщается на сайте Правительства РФ.

Также отмечается, что временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав. Так, еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов.

Напомним, Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и прошёл клинические испытания.