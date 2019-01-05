Рассылка о смерти малыша из Динской. Комментарий медиков.

В редакцию "РВС" поступили сообщения от динчан. В мессенджере они получают рассылку о смерти малыша: "Произошла ситуация , которая не может оставить равнодушным никого. У одной из мамочек Динской произошла трагедия. 29 декабря у ее 10-месячного малыша случился приступ эпилептического характера.

У него наступило кислородное голодание. В больнице ст. Динской не смогли оказать квалифицированную помощь, после чего вызвали реанимацию из Краснодара, которая ехала 5 часов. В связи с этим состояние малыша усугубилось. Он пролежал в коме 4 дня. 3 января наступила биологическая смерть . Накануне случившегося ребенку сделали прививку, без обследования и сдачи анализов.

Ситуация усугубляется тем, что в праздники не работает ни одна инстанция. Родители до сих пор не видели своего малыша и не могут забрать его, потому как на руках нет никаких документов. К примеру, вчера и сегодня (3 и 4 января) закрыта детская поликлиника и сказали, что карточку можно получить после праздников".

Ситуацию прокомментировала заместитель главного врача Динской ЦРБ по детству и родовспоможению Галина Мадгазина.

По её словам 29 декабря 2018 года в Динскую ЦРБ действительно поступал мальчик, но не 10, а 7 месяцев. Как пояснила врачам мама ребёнка, в этот день в три часа дня мальчик споткнулся через горшок и упал, сверху на него упала табуретка, углом по голове. После этого ребёнок был активный и сильного ушиба визуально родители не увидели. Вечером малышу стало хуже, он побледнел, потерял сознание. В больницу ребёнок поступил по скорой около 23.00, он почти не дышал. Его сразу подняли в реанимацию и вызвали санавиацию. В 00.20 его отправили в Краснодар. Предварительный диагноз малыша - закрытая черепно-мозговая травма.

Что касается прививки, то она была сделана не на кануне, а за пять дней до случившегося.

Мама малыша воздержалась от комментариев до тех пор пока нет документов, после того, как родители получат их, они свяжутся с "РВС".