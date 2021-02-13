Район показал хорошие результаты на первенстве России по гиревому спорту

На арене омского велотрека стартовало первенство по гиревому спорту среди юношей и девушек. Турнир собрал 440 атлетов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 регионов России.

В дисциплине “длинный цикл” гиревики из Динского района показали следующие результаты:

Кирилл Тимошаров - 5 место;

Владимир Муравьев - 4 место;

Даниил Волков - 1 место.

Толчок гирь по длинному циклу считается наиболее тяжелым упражнением:

в плане физических нагрузок, испытываемых спортсменом;

в плане технической составляющей выполнения упражнения.

Данное упражнение представляет собой своеобразный симбиоз классического толчка и рывка.

В эстафете команда Краснодарского края заняла 3 место. В ее состав вошли: Даниил Волков, Владимир Муравьев, Мурад Алахвердиев и Сергей Кателевский.

Молодцы ребята! Желаем вам больших побед и лучших достижений!