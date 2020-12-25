Район – лучший по итогам участия в физкультурных мероприятиях

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов вручил муниципальному образованию диплом как лучшему району по итогам участия в физкультурных, массовых мероприятиях 2020 года.

Об этом в своем официальном профиле рассказал глава Евгений Пергун. Итоги работы отрасли «Физическая культура и спорт» подвели вчера, 24 декабря, в спортивном комплексе «Чемпион» в Краснодаре.

“Поздравляю всю спортивную общественность Динского района с успешным завершением года! Желаю спортсменам, тренерам, преподавателям физической культуры и всем, кто не мыслит себя вне здорового образа жизни, кто нацелен на победу и отличный результат, благополучия, энергии, новых достижений в будущем году!”, – написал Евгений Пергун.



