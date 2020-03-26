Районная сессия. О нарушениях, нуждающихся в жилье и не только

25 марта в районной администрации состоялась 73-я сессия Совета МО Динской район.

С отчетом за деятельность Контрольно-счетной палаты в 2019 году выступила ее председатель Анжелика Левченко. В своем докладе она отметила, что те или иные нарушения были выявлены во всех сельских поселениях, а также в администрации района. Среди них числятся: нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, недополученные доходы, нарушения порядка ведения бюджетного учета, составления и предоставления отчетности,нарушения в сфере распоряжения и управления имуществом и другое.

Со своей стороны, прокуратура района выявила такие нарушения в работе Контрольно-счетной палаты как ее некачественное взаимодействие с администрациями сельских поселений и района, неэффективное планирование работы, несоответствие выявленных нарушений фактическим и т. д.

“В связи с выявленными многочисленными нарушениями, прокуратурой Динского района на первое полугодие 2020 запланирована проверка Контрольно-счетной палаты” - резюмировала старший помощник прокурора Наталья Буймова.

Кроме того, депутаты поддержали назначение публичных слушаний по поводу внесения изменений в Устав МО Динской район.

В бюджете на 2020 год добавили средства на текущее содержание учреждений образования, профинансировали строительство и установку сцены в Комсомольском парке станицы Динской.

Депутаты утвердили расчетный период для подсчета суммарного дохода граждан и их семей, которые нуждаются в жилых помещениях на территории района. Он составил 15 лет (в 2016 году - 14 лет 2 месяца). Проще говоря, если ваша семья нуждается в жилье (его или нет в собственности вовсе, или оно по размеру не соответствует нормам), и ее доход за 15 лет не превысит стоимость жилья, исходя из необходимой квадратуры (16 квадратных метров на каждого) и цены за квадрат (сейчас это 46 тысяч 811 рублей), то вы имеете право встать на очередь и получить жилье от государства.

На сессии утвердили тарифы на занятия оздоровительным плаванием и обучение плаванию в бассейне средней общеобразовательной школы №1 имени Андрея Туркина.

1 занятие обойдется в 170 рублей. Месячный абонемент из 8 посещений - 1200 рублей, из 12 - 1800 рублей.

Депутаты также проголосовали за передачу нежилого помещения в поселке Найдорф в безвозмездное пользование библиотечному объединению Нововеличковского сельского поселения на 1 год.

В поселке Украинский здание почты передали из собственности Динского района в федеральную.

А в селе Красносельском в безвозмездное пользование на 5 лет детско-юношескому, молодежному спортивному клубу боевых искусств «Пересвет» передали нежилые помещения, в которых будут проводиться занятия три раза в неделю.

Чиновники проголосовали и за внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новотитаровского сельского поселения.

Поддержали они и обращение Совета депутатов Динского района к губернатору и председателю Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросу дополнительной поддержки муниципального образования.