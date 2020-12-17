Районный бюджет на 2021 год. Прогнозируемые расходы и доходы
16 декабря в малом зале администрации прошла 6 сессия Совета депутатов Динского района.
На ней рассмотрели проект решения о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Общий объем доходов районного бюджета прогнозируется в суммах:
- на 2021 год – 3 млрд 193 млн 740,3 тыс. рублей;
- на 2022 год – 2 млрд 774 млн 481,0 тыс. рублей;
- на 2023 год – 2 млрд 644 млн 640,1 тыс. рублей.
Общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2021 год прогнозируется в объеме 1 млрд 208 млн 327,8 тыс. рублей.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Проектом решения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланированы расходы в сумме:
- 2021 год – 3 млрд 173 млн 452,2 тыс. рублей;
- 2022 год – 2 млрд 760 млн 250,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 2 млрд 644 млн 640,1 тыс. рублей.
2021 год. Расходы на:
- Общегосударственные вопросы – 267 млн 228,0 тыс. рублей.
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 21 млн. 462,4 тыс. рублей.
- Национальная экономика – 50 млн 041,2 тыс. рублей.
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 16 млн 955,4 тыс. рублей.
- Образование – 2 млрд 521 млн 110,8 тыс. рублей.
- Культура, кинематография – 41 млн 377,4 тыс. рублей.
- Здравоохранение – 0 рублей. Полномочия по здравоохранению переданы в край. Динская ЦРБ является краевым учреждением. Средства на развитие здравоохранения закладываются и выделяются Министерством здравоохранения Краснодарского края в рамках действующих госпрограмм.
- Социальная политика – 144 млн 353,7 тыс. рублей.
- Физическая культура и спорт – 98 млн 395,7 тыс. рублей.
- Средства массовой информации – 3 млн 846,5 тыс. рублей.
- Обслуживание государственного и муниципального долга – 7 млн 682,1 тыс. рублей
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 1 млн рублей.
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ДИНСКОГО РАЙОНА
- На 1 января 2022 года – 159 млн 930,6 тыс. рублей.
- на 1 января 2023 года – 166 млн 930,6 тыс. рублей.
- на 1 января 2024 года – 145 млн 700,0 тыс. рублей.
7 сессия (второе чтение проекта бюджета) Совета депутатов Динского района состоится 30 декабря в 14.00 в администрации муниципалитета.
Комментарии