Районный бюджет на 2021 год. Прогнозируемые расходы и доходы





16 декабря в малом зале администрации прошла 6 сессия Совета депутатов Динского района.

На ней рассмотрели проект решения о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Общий объем доходов районного бюджета прогнозируется в суммах:

на 2021 год – 3 млрд 193 млн 740,3 тыс. рублей;

на 2022 год – 2 млрд 774 млн 481,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 2 млрд 644 млн 640,1 тыс. рублей.

Общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2021 год прогнозируется в объеме 1 млрд 208 млн 327,8 тыс. рублей.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Проектом решения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланированы расходы в сумме:

2021 год – 3 млрд 173 млн 452,2 тыс. рублей;

2022 год – 2 млрд 760 млн 250,4 тыс. рублей;

2023 год – 2 млрд 644 млн 640,1 тыс. рублей.

2021 год. Расходы на:

Общегосударственные вопросы – 267 млн 228,0 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 21 млн. 462,4 тыс. рублей.

Национальная экономика – 50 млн 041,2 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство – 16 млн 955,4 тыс. рублей.

Образование – 2 млрд 521 млн 110,8 тыс. рублей.

Культура, кинематография – 41 млн 377,4 тыс. рублей.

Здравоохранение – 0 рублей. Полномочия по здравоохранению переданы в край. Динская ЦРБ является краевым учреждением. Средства на развитие здравоохранения закладываются и выделяются Министерством здравоохранения Краснодарского края в рамках действующих госпрограмм.

Социальная политика – 144 млн 353,7 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт – 98 млн 395,7 тыс. рублей.

Средства массовой информации – 3 млн 846,5 тыс. рублей.

Обслуживание государственного и муниципального долга – 7 млн 682,1 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 1 млн рублей.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ДИНСКОГО РАЙОНА

На 1 января 2022 года – 159 млн 930,6 тыс. рублей.

на 1 января 2023 года – 166 млн 930,6 тыс. рублей.

на 1 января 2024 года – 145 млн 700,0 тыс. рублей.

7 сессия (второе чтение проекта бюджета) Совета депутатов Динского района состоится 30 декабря в 14.00 в администрации муниципалитета.