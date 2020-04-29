Районный обсерватор организовали в спорткомплексе «Аполлон»
В Динской в части здания спорткомплекса «Аполлон» организован обсерватор.
Подробнее о его работе «РВС» рассказали в Динской ЦРБ.
Кто находится в обсерваторе?
Это все люди, прибывшие на территорию Краснодарского края из других регионов России, несмотря на предупреждение, что здесь их ждет карантин.
Почему их поместили в обсерватор?
У них нет регистрации на территории Динского района или края. А значит, невозможно было бы проконтролировать, соблюдают они самоизоляцию или нет. А по постановлению губернатора и приказу Роспотребнадзора, все гости Краснодарского края должны 14 дней находиться на карантине для исключения завоза коронавируса.
Здоровы ли эти люди?
Да, все люди в обсерваторе здоровы. Но, поскольку они прибыли из других регионов, они находятся под бдительным медицинским наблюдением. Для контроля за состоянием граждан, пребывающих в обсерваторе, организован круглосуточный медицинский пост.
Делали ли обитателям обсерватора анализ на коронавирус?
В соответствии с приказом Роспотребнадзора анализ людям, прибывающим в обсерватор, делается на десятый день пребывания. После получения результата и окончания 14-дневного карантина люди направляются по месту следования. При малейших признаках ОРВИ они из обсерватора отправляются в госпиталь Красноармейской ЦРБ и сдают анализ в срочном порядке.
Подобный случай произошел однажды. У девушки выявили температуру 37,3 и легкое покраснение горла. Самочувствие у нее было нормальное, но прибыла она из Москвы. Поэтому медики решили не рисковать и немедленно отправили ее в госпиталь и взяли анализ на коронавирус.
Могут ли ли жители обсерватора покидать его территорию?
Нет, все, кто помещен в обсерватор, находятся в условиях строгого карантина. Они не покидают даже свои комнаты.
Комментарии
Представляю себе вал исков к администрации и медицинским организациям, которыми потом обитатели обсерваторов завалят суды..
А мне интересно как люди отправленные по подозрению на коронавирус, должны возвращаться из этой црб красноармейской домой? На чем?
Апполон потом сжечь????