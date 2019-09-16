Развестись нельзя жить в браке. Когда и как стоит спасать семью?

Свадебный марш, регистратор в загсе, обручальные кольца... Романтика, влюбленность, быть вместе...

Месяцы, годы совместной жизни. «Куда ты поставил грязную тарелку?!», «Твоей зарплаты не хватает, чтобы прокормить нашу семью!», «Ты давно себя в зеркале видела?!», «Мне опостылела твоя стряпня...»

И тут начинаешь задумываться: а тот ли человек живет рядом с тобой? Возможно, пора закончить эти отношения?

Наверное, у многих семейных пар бывали кризисы в отношениях. Некоторые вместе прошли их и сохранили счастье. Другие же подали на развод...

«РВС» расскажет реальные истории людей, которые прошли похожий путь по-разному, а также узнает мнение психологов, когда стоит вовремя снять этот груз с плеч и отпустить то, что тянет на дно.





Первую историю журналисту «РВС» рассказала динчанка Елена: «История нашей семейной жизни началась с любви с первого взгляда. Семь лет все было замечательно, родились дети. И тут бах — появилось какое-то раздражение и стал чувствоваться холод в отношениях. Я всегда считала, что во всем нужно поддерживать свою вторую половинку, а тут не было никакого желания. Даже были мысли, что это конец нашего счастья. Все, думала, развод. Через пару месяцев все стало налаживаться, снова проснулись чувства, а вскоре я узнала, что у нас будет еще один ребенок. Прошло три года, у нас все замечательно. Возможно, тогда это был семилетний кризис? Слышала, что такое бывает».





Во втором случае все закончилось не так радужно. Марина из Пластуновской поделилась с «РВС» своими воспоминаниями: «С моим будущим мужем мы познакомились 5 лет назад — отдыхали в одной компании. Я ему понравилась сразу. Начал активно ухаживать за мной, подарки, цветы... Все было как в сказке. Сделал предложение, сыграли свадьбу, переехал в мою квартиру. Все было хорошо. Пока я не услышала случайно его телефонный разговор, из которого узнала, что у него есть двое детей. Истерика, скандал, объяснения... Что это было случайно, по молодости, они даже не встречались, она его обманула... Простила. Затем суды, дорогие адвокаты, выплата алиментов, которые забирали существенную часть нашего бюджета. Все прошло, относительно забылось. У нас родилась дочка. Все было хорошо. Но не хватало средств. Муж начал таксовать по вечерам, затем устроился еще и на хорошую работу. Стал все реже бывать дома, а я днями одна с дочерью. Начались ссоры. Все чаще и чаще. Перестали понимать друг друга. Отношения становились все холоднее и холоднее. Мы были семьей только на публике. Спустя какое-то время узнала, что у него есть другая. Попросил не выгонять, пока не найдет жилье. Терпения моего хватило еще на пару месяцев. Затем, понимая, что уже нечего спасать, пошла и подала на развод. Собрала его вещи. Попросила немедленно съехать. Теперь мотает мне нервы по поводу дочки. Судимся. Только сейчас я понимаю, что эти отношения были исключительно в моей голове. Жаль потраченного времени и нервов».





Журналист «РВС» пообщалась с психологом, кандидатом психологических наук, основателем Первого психологического центра в Динской Оксаной Дубровской. Специалист объяснила, каких правил стоит придерживаться, чтобы брак бы счастливым.

Лев Толстой в культовом произведении «Анна Каренина» писал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». А чем характеризуются счастливые семьи? Есть ли у них общие принципы и закономерности? Нашим современникам повезло, потому что в течение 14 лет Джон Готтман наблюдал за жизнью и поведением более 700 пар разного возраста. В рамках «лаборатории любви» пары жили под наблюдением видео-камер. Изучали их поведение в конфликте, способы примирения, историю семьи, их отношения, темы разговоров, измеряли физиологические параметры (пульс, давление, сердечный ритм, показатели иммунной системы и т.д.). На основании полученных данных Д. Готтман сформулировал 7 принципов счастливого брака.

Принцип 1. Пополняйте свою карту любви

«Карта любви» — это подробные и всесторонние знания о внутреннем мире своего партнера, его радостях, симпатиях, антипатиях, страхах и проблемах.

В эмоционально-интеллектуальных браках (так называет их Готтман), супруги уважают друг друга и получают удовольствие от совместного времяпровождения. Они хорошо знакомы с внутренним миром друг друга, прекрасно знают, что каждый любит и не любит, осведомлены об особенностях характера партнера, понимают, что партнер думает или чувствует. Каждый из супругов имеет подробную «карту любви».

Если партнеры не достаточно глубоко изучили друг друга, их брак может легко дать трещину в отношениях.

Принцип 2. Больше нежности и восхищения

Нежность и восхищение – два важных элемента в долговременных и счастливых отношениях. Важно осознавать их ценность и культивировать в отношениях. Счастливые супруги постоянно заботятся друг о друге и выражают эту нежность не только широкими жестами, но и каждый день маленькими действиями.

Если нежность и восхищение утрачены, коррозия неуважения разъест связь между мужем и женой.

Принцип 3. Повернитесь друг к другу вместо того, чтобы отвернуться

Важно держать «нос по ветру» в отношении своего партнера и помнить о «мелочах». Ежедневные ритуалы, внимание, просто реакция на слова партнера (поворот головы, поддержка) – все это важно для стабильного и эмоционального брака.

Именно такие «мелочи», как совместный завтрак по утрам, вечерние прогулки, праздники с родственниками, настольные игры, посиделки на кухне и т. д. создают позитив в браке.

Принцип 4. Позвольте партнеру влиять на вас

Исследования показали, что мужчины, которые позволяют женщинам оказывать на них влияние, живут в более счастливых браках. Если мужчина противостоит любому влиянию супруги, то в 81% вероятности отношения исчерпают себя.

Жизненно необходимо для пары учиться уступать, прислушиваться к просьбе партнера, стараться найти нечто, в чем вы можете пойти на компромисс.

Принцип 5. Решайте свои решаемые проблемы

Около 70% процентов конфликтов в паре разрешить невозможно. Имеет смысл делить конфликты на «решаемые» и «вечные». И заниматься урегулированием «решаемых проблем». С «вечными» - просто научиться жить.

Принцип 6. Выход из тупика

Не стоит замалчивать о своей мечте, надеждах и «мимикрировать» в угоду партнеру.

Мечты все равно будут прорываться во время конфликта в замаскированной форме. Имеет смысл уважать и мечту партнера, даже если она кажется странной. Данные стратегии ведут к укреплению брака.

Принцип 7. Создание общего смысла

Брак связан с общими целями и совместным строительством семейной культуры и ценностей. Именно общие цели и ценности направляют наш семейный корабль и становятся основой, фундаментом отношений. У каждой счастливой семьи существует уникальная «микрокультура» со своими обычаями, мифами и историями.





Каждый случай семейных отношений индивидуальный. Если же и возникают конфликты — вспомните, из-за чего вы полюбили вторую половинку в самом начале. Возможно, именно это поможет восстановить мир и гармонию в семье.