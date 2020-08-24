Развитие тайского бокса. О чем говорили на заседании?

Руководитель Федерации тайского бокса Динского района, вице-президент Федерации тайского бокса г. Краснодара Николай Матисов поучаствовал в заседании Федерации тайского бокса г. Краснодара (ФТБК) @muaythai_krd

На повестку дня были вынесены три очень важных вопроса, решение которых напрямую будет в дальнейшем влиять на судьбу развития тайского бокса в городе:

- аккредитация ФТБК;

- аккредитация тренеров города Краснодара;

- корректировка списка сборной по тайскому боксу Краснодарского края.

Также затронули несколько вопросов, не входящих в повестку дня, такие как: регламент проведения соревнований различного уровня, судейство, этика поведения спортсменов, секундантов, тренеров, родителей спортсменов и иных присутствующих на стартах людей.

Активное развитие тайского бокса в Динском районе обеспечивает спортсменам все больше и больше мест в сборной команде Краснодарского края. Мы гордимся нашими ребятами!