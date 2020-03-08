Разводим птиц дома. Основные рекомендации
Если вы решили завести пернатое хозяйство, то стоит обратить внимание на несколько моментов. Как правильно выбирать и ухаживать за молодняком птицы, рассказал “РВС” Сергей Стребков – владелец инкубаторно-птицеводческой станции «Калининская».
Что важно учитывать при выборе птицы?
Необходимо обратить внимание на следующее.
- Пух должен быть сухим и чистым.
- Задняя часть тоже должна быть чистой, это значит, что у птицы нет поноса. Следовательно, все в порядке с пищеварением, у нее отсутствуют инфекционные заболевания, она готова принимать корм.
- Птица должна быть активной, реагировать на шум. Если постучать по клетке или коробке, где находятся пернатые, они должны сразу разбежаться.
- Место, где приобрести качественный молодняк. Лучше всего обращаться к инкубаторным птицеводческим станциям, которые на этом специализируются.
Какими должны быть условия?
- Все зависит от содержания. Есть клеточное и напольное. Содержать в чистоте птицу в клетках легче, так как они удобнее очищаются от птичьего помета. Если все-таки пернатые будут содержаться напольно, то здесь важно менять подстилку по мере загрязнения или раз в сутки. Это могут быть солома, древесные опилки, рисовая шелуха. Она должна быть всегда свежей, чистой и сухой.
- Помещения для птиц необходимо содержать в чистоте. Клетки надо продезинфицировать, пол рекомендуется побелить гашеной известью и только затем стелить подстилку. Раз в день промывать кормушки и поилки.
- Помещение должно быть хорошо вентилируемым, важно обеспечить доступ свежего воздуха и в то же время беречь птиц от сквозняков.
- Если птица только вылупилась из яйца, ей требуется большое количество тепла. Помещение должны быть с температурой 32-33 градуса Цельсия. Ее надо поддерживать на протяжении недели. Потом можно снижать на 2-2,5 градуса Цельсия каждую неделю. Далее следует учитывать, что птица будет выделять большое количество метаболического тепла, и примерно с трехнедельного возраста цыплятам можно поддерживать температуру в пределах 21 градуса. Это будет способствовать более эффективному росту птицы.
- Жилье для птицы должно быть просторным, чтобы пернатые не сидели скученно или друг на друге. Необходимо обеспечить достаточно места для того, чтобы попить, поесть, полежать и отдохнуть. Если речь о бройлерах, то для них больше всего подходят клетки и брудеры, так как это чисто мясная порода, то они могут сидеть на месте, пить, есть и набирать мышечную массу.
- В жилье должны быть кормушки, поилки, хорошая подстилка, если напольное содержание.
- В первые два дня жизни цыплят свет должен гореть постоянно, необходимо обеспечить достаточную освещенность в течение 24 часов, чтобы птенцы нашли корм и воду. Затем яркость следует постепенно снижать, свет должен быть спокойным. Для освещения рекомендуется использовать инфракрасные лампы, потому что они помогут создать оптимальную температуру и дать мягкий успокаивающий свет.
Какие вакцины важны для птиц?
Цыплят и индюшат нужно вакцинировать от болезни Марека, эта прививка ставится в первые 24 часа жизни птицы. Кроме этого, необходимо привить пернатых от птичьего гриппа и от инфекционного бронхита. Важно помнить, что вакцинироваться должна только клинически здоровая птица.
В первые дни жизни птиц обязательно надо обеспечивать витаминами и антибиотиками. Впоследствии необходимо давать лекарство от кокцидиоза.
Интересные факты о цесарках нам рассказала специалист инкубаторной станции Вероника Облонская.
- У цесарок сильный иммунитет, поэтому они никогда не болеют. Погибнуть могут только от травмы, так как очень активны.
- В мясе и яйцах собран максимум полезных веществ. Они гипоаллергенны. Особенно полезны для людей, болеющих сахарным диабетом, с заболеваниями крови.
- Срок хранения пищевых яиц – до 6 месяцев. Мясо в замороженном виде не теряет свои свойства до 4 месяцев.
Подрощенные бройлеры и суточные цеплята мясоичных пород. Возможно доставка молодняка и корма.
Адрес: ст. Калининская, ул. Скляра, дом 35а.
Телефоны: +7-918-450-17-08, 8-86163-21-6-48;
Сайт: kalinbird.ru;
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Цесарка разных возрастов на племя, мясо цесарки, птица выращена без химии.
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