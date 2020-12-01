Разыскивается мужчина, который пропал 22 года назад

Разыскивается без вести пропавший Владимир Федорович Ерошенко 16 апреля 1959 года рождения. Мужчина – уроженец поселка Хуторок (Новокубанский район).

Приметы: 61 год, рост средний, около 175 см, худощавого телосложения, лицо круглое, бледное, лоб высокий, вертикальный, брови прямые, по высоте средние, глаза карие, нос средний, вогнутый, основание носа приподнятое, подбородок вертикальный, рот средний, губы толстые, уши средние, круглой формы, волосы черные, прямые, средней длины, голос глухой, речь ясная, говорит быстро.

Летом 1998 года собрал вещи, ушел в неизвестном направлении и не сообщает о себе сведений. Сейчас родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы, чтобы найти Владимира.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(961)581-74-62, 8(86162)6-29-51, 6-15-94, 02 или в ближайший отдел полиции.