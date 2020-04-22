Разыскиваются собственники бесхозяйных сетей в Динской

Разыскиваются собственники бесхозяйных сетей в Динской
Фото: avatars.mds.yandex.net

Разыскиваются собственники бесхозяйных сетей в Динской

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4 часа назад Газета РВСДинской районКубаньэнергоНовости Динского районаРоссети Кубань

Филиал компании «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (ПАО «Кубаньэнерго») провел инвентаризацию бесхозяйных (брошенных) объектов энергоснабжения, расположенных в зоне ответственности филиала.

ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП Д-3-1020, расположенная по адресу: Краснодарский край, Динской район, станица Динская, между ул. Новой и ул. Кирова.

Просьба собственника этого объекта обратиться по телефону в г. Краснодаре 8(861)255-90-09.

Комментарии

Пушкин
Пушкин 1 час назад

Новая иКирова улицы длинные!!!! Что значит-между???

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Иван
Иван 1 час назад

Если хозяин не найдется, то можно я себе на металлолом заберу? )))

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