Разыскиваются собственники бесхозяйных сетей в Динской

Филиал компании «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (ПАО «Кубаньэнерго») провел инвентаризацию бесхозяйных (брошенных) объектов энергоснабжения, расположенных в зоне ответственности филиала.

ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП Д-3-1020, расположенная по адресу: Краснодарский край, Динской район, станица Динская, между ул. Новой и ул. Кирова.

Просьба собственника этого объекта обратиться по телефону в г. Краснодаре 8(861)255-90-09.