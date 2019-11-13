Разыскиваются свидетели происшествия в Новотитаровской

15 июня 2014 года около 2.00 в станице Новотитаровской около заведения на улице Широкой, 5а (ранее там находился караоке-бар «Бродвей») Александр Коваленко 1983 года рождения получил травмы.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в Динскую ЦРБ, после чего его перевели в ГБУЗ «ККБ № 1» МЗ КК, где он скончался.

В производстве следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю находятся материалы процессуальной проверки сообщения о преступлении. Свидетелей и очевидцев момента получения Александром травмы просьба обратиться в следственный отдел по Динскому району (станица Динская, улица Луначарского, 41).