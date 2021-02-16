Ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога

Произошло все в Нижнегорском районе республики Крым, в частном стоматологическом кабинете. Врач без необходимой лицензии во время лечения зуба 6-летнему ребенку допустил попадание стоматологической иглы в пищевод маленького пациента. Ребенка госпитализировали в медучреждение Симферополя, где ему оказали помощь. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, а вот на частного стоматолога возбуждено уголовное дело.

Как сообщает следственный комитет РФ по Республике Крым и городу Севастополю, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.