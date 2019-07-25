Ребята из п. Южный победили на Международном фестивале «Русский берег»

Группа эстрадно-циркового искусства «ТаЛисман» из культурно-досугового центра поселка Южный стала обладателем нескольких наград на Втором Международном фестивале искусств «Русский берег».Он проходил с 16 по 19 июля в Евпатории республики Крым.

Ребята выступили с 18 разножанровыми номерами акробатического и циркового искусства. Домой они привезли 3 диплома лауреатов 2 степени, 14 дипломов лауреатов 1 степени и Гран-при фестиваля. Руководителем творческого коллектива «ТаЛисман» является Лисман Алевтина Анатольевна.