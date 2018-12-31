Регион на авто обяжут соответствовать месту прописки владельца

Такой проект разработан МВД под закон о регистрации транспортных средств.

Пока что владелец авто может поставить машину на учет в любом отделении ГИБДД. Но в случае, если он прописан в одном городе, а регистрирует авто в другом, регистрационные номера будут выданы с кодом региона, в котором он поставил машину на учет.

Новый закон предусматривает иной порядок. ГИБДД будет только присваивать государственные знаки, а получать их владелец будет в организации, которая их изготавливае — об этом сообщается на портале проектов нормативных актов.

При этом номер будет привязан к региону регистрации автовладельца. Проще говоря, код на авто будет того региона, в каком прописан человек, регистрирующий машину.

Закон о регистрации, который вступит в силу с 4 августа, предусматривает, что услуги по сбору документов для регистрации смогут осуществлять официальные дилеры. То есть автовладелец сможет получить номера сразу в салоне, где приобретает авто.