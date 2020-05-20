Рекомендации для для специалистов СТО от Роспотребнадзора
Продолжаем разбирать рекомендации Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений и предприятий во время коронавируса. Ранее мы уже писали для:
Рассказываем, какие меры необходимо соблюдать специалистам по техническому обслуживанию автомобилей.
Общие, которые распространяются на всех:
1) генеральная уборка и дезинфекция перед открытием и влажная уборка каждый день;
2) измерение температуры бесконтактным градусником. При плохом самочувствии – отстранение от нахождения на рабочем месте;
3) обработка рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками;
4) запрет на вход лицам, которые никак не связаны с деятельностью СТО;
5) социальная дистанция 1,5 метра между работниками и посетителями;
6) при скоплении очереди – ожидание за СТО с соблюдением социальной дистанции;
7) запрет на перемещение работников по территории СТО во время обеденного перерыва и отдыха;
8) прием пищи только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук и антисептиков;
9) обеззараживание воздуха путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование;
10) соблюдение сотрудниками правил личной гигиены: мытье рук, обработка антисептиком.
11) использование средств индивидуальной защиты: медицинские маски и перчатки;
12) запас дезинфицирующих, моющих и индивидуальных средств на 5 дней;
13) проветривание каждые два часа и после каждого посетителя;
14) дезинфицирующие мероприятия с фото- или видеофиксацией, что позволит оценить их качество и своевременность;
15) временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65
лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных).
Частные:
1) обслуживание по предварительной записи;
2) временной интервал между посетителями – 20 минут, чтобы избежать между ними контакта;
3) обслуживание как в отдельных, там и в одном общем боксе допускается только при наличии одного автомобиля. Больше – нельзя.
Комментарии
Рекомендации для для специалистов СТО от Роспотребнадзора. Ошибки в заголовке хоть устраните, боже