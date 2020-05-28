Рекомендовано перенести дату приема документов в детские сады

Муниципалитетам в регионе рекомендовано начать прием заявлений в МФЦ, постановки на учет и зачисления детей в детские сады на 2020-2021 учебный год с 15 июня. Администрация Краснодарского края приняла решение о переносе даты с учетом эпидобстановки. Ранее планировалось начать прием с 1 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, письмо об изменении сроков направлено главам всех городских округов и муниципальных районов Кубани.