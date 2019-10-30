Реконструкция Красной: что и когда будет сделано
Как уже не один раз писала «РВС», в станице Динской началась реконструкция улицы Красной.
На данный момент уже демонтирована плитка, которую отправят на ответхранение в МУП.
В разговоре с журналистом подрядчик рассказал, что на центральной улице станицы помимо нового покрытия тротуаров заменят и бордюрный камень, создадут новые зеленые зоны.
План демонтажа части центральной улицы.
Для автомобилистов также предусмотрены улучшения: появятся новые парковочные места, для общественного транспорта создадут заездные карманы — больше не нужно будет ждать, пока автобус заберет всех пассажиров — его можно будет беспрепятственно объехать. Также заменят и остановки на новые.
По Красной заменят перильное ограждение, предназначенное для безопасности пешеходов. Появятся и новые урны, а также лавочки.
Заменят и уличное освещение.
Часть плана реконструкции Красной.
В целом же центральную улицу приведут к единому архитектурному облику.
Как мы уже сообщали, реконструкция пройдет в два этапа. Контракт перейдет на 2020 год.
Мнения динчан по поводу реконструкции Красной разделились. Одни считают, что это — лицо станицы, и центральная улица должна быть полностью современной, люди ждут перемен. Другие спрашивают: неужели в Динской нет других микрорайонов и улиц, которые крайне нуждаются в ремонте?! «Зачем эту Красную реконструировать, там же и так порядок», - считают некоторые жители.
Комментарии
Новый "Собянин" пришел? )))
А плитку и услуги строителей не фирма "родственников-гениальных предпринимателей" поставляет? )))
А вообще конечно же неплохо Красную в порядок привести. Карманы для автобусов - это же мечта водителей, т.к. эти ловушки ГИБДД из-за отсутствия соответствующих карманов уже давно надоели.