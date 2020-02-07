Реконструкция Красной: когда появятся остановки? Перекроют ли движение?

“РВС” продолжает следить за реконструкцией улицы Красной в станице Динской. К нам часто поступают вопросы и замечания местных жителей, которые связаны с этим процессом.

Мы всегда озвучиваем их подрядчику, который, в свою очередь, отвечает или же устраняет недочеты.

В этот раз читателей волновали такие вопросы:

- Зачем углубили парковки?

- Наиболее заметное углубление паровочных мест произошло возле магазина “Статус” (между ул. Калинина и Красноармейской) и рядом с бывшим универмагом (между ул. Шевченко и Луначарского). Сделано это для соблюдения безопасности дорожного движения. Ранее припаркованные автомобили частично стояли на дороге, что создавало помеху и, как следствие, аварийную ситуацию.

- Почему тротуар возле “Статуса” упирается в углубленную парковку?

- На данной парковке предусмотрен пандус для инвалидов, в связи с чем она была смещена в сторону пешеходной зоны. Но данные изменения не вызывают трудностей для пешеходов, так как ширина тротуара соответствует всем нормам.

- Почему на пересечении улиц Красной и Калинина с одной стороны подход к пешеходному переходу обустроен, а к другой - нет? Он упирается в зеленую зону.

- На данном пешеходном переходе работы по благоустройству еще не завершены. Он будет на 2, 5 метра смещен в сторону перильного ограждения, а часть зеленой зоны заложат плиткой. Ширина пешеходного перехода составит 4 метра. Все работы завершатся до 15 февраля.

- Когда на улице Красной установят новые остановки?

- На пересечении улиц Красной и Линейной уже установили новый остановочный павильон. Всего их появится семь.

Все они будут смонтированы до июня. Устанавливают павильоны со стороны улицы Гоголя в сторону Садовой.

- Когда начнут ремонтировать саму дорогу?

- Как и планировалось ранее, ремонт проезжей части начнется в конце февраля. Он будет проводиться поэтапно, с перекрытием по одной полосе движения. При этом проезд автотранспорта сохранится.