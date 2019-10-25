Реконструкция улицы Красной в Динской: чего ожидать?

Вдоль главной улицы райцентра установлены временные дорожные знаки. На перекрестках с Кирова и Калинина приступили к обустройству светофорами.

На пересечении с Калинина столбы для будущих светофоров оказались как раз посередине тротуара. Так и задумано? И чего ожидать от грядущей реконструкции Красной?





На этот вопрос нам ответил глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов

- В этом году будут сделаны только тротуары на участке от Гоголя до Садовой. Сейчас знаки выставляют, оценивают масштаб работ, выявляют сложные участки, общий километраж. Расширения проезжей части не будет, ширина ее нормальная. Нужны заездные карманы для остановок, чтобы автобусы не мешали движению транспорта. Они будут сделаны.





Также ведутся предварительные работы по установке светофорного регулирования на перекрестках с улицами Кирова и Калинина. Может быть, чуть-чуть сместят тротуар, так что не стоит думать, что столбы будут мешать движению пешеходов. Все работы будут проводиться в соответствие с ГОСТом. Тротуар предусмотрен с обеих сторон. Чтобы не мешать движению, сначала сделают одну сторону, потом вторую.





Ремонт проезжей части начнется в следующем году. Подрядчик определен, объем работ разбит на два этапа.



