Реконструкция улицы Красной в Динской: чего ожидать?

Реконструкция улицы Красной в Динской: чего ожидать?

Реконструкция улицы Красной в Динской: чего ожидать?

  76
5 часов назад Газета РВСДинскаяНовости Динского районаРеконструкция улицы Красной в Динской

Вдоль главной улицы райцентра установлены временные дорожные знаки. На перекрестках с Кирова и Калинина приступили к обустройству светофорами.

На пересечении с Калинина столбы для будущих светофоров оказались как раз посередине тротуара. Так и задумано? И чего ожидать от грядущей реконструкции Красной?

Image title


На этот вопрос нам ответил глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов
- В этом году будут сделаны только тротуары на участке от Гоголя до Садовой. Сейчас знаки выставляют, оценивают масштаб работ, выявляют сложные участки, общий километраж. Расширения проезжей части не будет, ширина ее нормальная. Нужны заездные карманы для остановок, чтобы автобусы не мешали движению транспорта. Они будут сделаны.

Image title


Также ведутся предварительные работы по установке светофорного регулирования на перекрестках с улицами Кирова и Калинина. Может быть, чуть-чуть сместят тротуар, так что не стоит думать, что столбы будут мешать движению пешеходов. Все работы будут проводиться в соответствие с ГОСТом. Тротуар предусмотрен с обеих сторон. Чтобы не мешать движению, сначала сделают одну сторону, потом вторую.

Image title


Ремонт проезжей части начнется в следующем году. Подрядчик определен, объем работ разбит на два этапа.


Комментарии