Ремонт будет, но переезд не закроют

В редакцию "РВС" 16 мая поступила масса сообщений с вопросом: когда и на сколько закроют переезд в Пластуновской?

Жители увидели табличку, установленную на переезде, где сообщается, что он будет закрыт на ремонт с 8 утра 17 мая до 8 утра 20 мая – как раз на выходные. «Неужели три дня мы будем отрезаны от мира?», - недоумевали жители.

К вечеру табличку, информирующую о ремонте, убрали. Об этом в редакцию сообщили жители.

Как сообщил нам глава Пластуновского сельского поселения Сергей Олейник, в эти дни - с 17 по 20 мая железнодорожники будут проводить ремонт, но движению автотранспорта через ж/д переезд это препятствовать не будет.

Утром 17 мая жители сообщили, что на переезде установлена новая табличка с сообщением, что ж/д переезд будет закрыт на ремонт с 18.00 19 мая до 18.00 21 мая.

Данную информацию журналисты «РВС» уточнили в управление Кавказской железной дороги в Краснодаре. Там нам сообщили, что в этот раз ремонт не повлечет за собой неудобств для автовладельцев. Через железнодорожные пути на время ремонта будет установлен временный настил для движения автотранспорта.