Ремонт районного ДК возмутил динчанина. Ответ руководства

В редакцию «РВС» несколько человек прислали статью о капитальном ремонте Дома культуры в Динской. Написал ее бывший сотрудник ДК. В тексте он подчеркнул, что уволили его именно из-за позиции по поводу ремонтных работ.

Мужчина отметил ряд замечаний. Каждое из них прокомментировала директор МБУК «КДО” Наталья Ткачева.

Она рассказала, что сократили этого работника задолго до ремонта Дома культуры. Все дело в оптимизации персонала, которая действовала в рамках краевой программы. В течение нескольких лет край выделял субсидии на поддержание учреждений культуры, а те, в свою очередь, должны были проводить сокращение, под которое попало около пяти ставок, в том числе и звукооператор, кем и работал автор статьи.

Как уверяет директор ДК, незаконности в его увольнении нет. Перед тем как это сделать, проводили общее собрание, всех предупреждали. Мужчина обращался в суд, инспекцию труда, краевую администрацию, к президенту, в прокуратуру, следственный комитет и полицию по этому поводу, но доводы его жалоб не нашли своего подтверждения, его права нарушены не были. Оптимизация прошла, и только потом начался капитальный ремонт. Такой выпад против руководства ДК, как отмечает Наталья Ткачева, связан с личными причинами.

Прежде чем уволить часть сотрудников, была создана комиссия. Сократили мужчину из-за того, что у него не было преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата работников.

Перейдем к жалобам.

Потолок

«Потолок основного зрительного зала неровный. Особенно хорошо это заметно с балкона, видны стыки между гипсокартонными плитами, из которых он состоит, что делает общий вид потолка некрасивым.

Ответ руководства: Потолок в зрительном зале действительно выполнен из гипсокартонных плит в три уровня, так как площадь у него огромная. На него нанесено штукатурное покрытие в технике «шагрень», которое дает ребристую поверхность.

Пол

«По всей площади на поверхности линолеума проявляются пятна черной склеивающей смолы. А если подойдем и посмотрим поближе, то увидим во многих местах бугры – это плита ДСП, потянув влагу, разбухла и постепенно поднимает верхний слой полового покрытия. И вследствие процессов, которые, по всей видимости, сейчас проходят в использованном материале, стоит жуткий ядовитый запах. А ведь там будут находиться люди, тем более дети, и всем этим дышать.

Ответ руководства: В процессе ремонта дома культуры были выявлены видимые дефекты в напольном покрытии в зрительном зале.

Подрядчику, ООО «САНА-Строй», направлены претензионные письма по этому поводу с требованиями устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств. Дефекты были исправлены. Гарантийный срок еще не закончился, он будет действовать еще два года. В течение этого времени подрядчик обязан устранить проблему в случае ее возникновения.

Ядовитого запаха сейчас нет.

Превышения объемов работ и материалов и дефекты

«По результатам проведенной проверки прокуратуры совместно с контрольно-счетной палатой, после комиссионных контрольных обмеров установлены превышения объемов работ и материалов, оплаченных подрядчику, по отношению к фактически выполненным объемам работ, указанным в актах выполненных работ по форме № КС-2 с №1 по № 14 на общую сумму 489 213,40 руб.

Кроме этого, были обнаружены видимые дефекты, чем допущено нарушение требований СП 71.13330.2017 “Изоляционные и отделочные покрытия”».

Ответ руководства: Контрольно-счетная палата выявила расхождения в сметной документации. Изначально те, кто составлял КС (формы актов для оформления расчетов между подрядчиком и заказчиком строительно-монтажных работ. - Ред.), не учли работы еще на 621 440,13 рубля и указали неверную сумму объемов работ и материалов. То есть из-за неправильных расчетов выявлена разница в фактически проведенных и оплаченных объемах работ. Сейчас по этому поводу мы обратились с иском в арбитражный суд Краснодарского края.

Ответ прокуратуры Динского района: В июне 2020 года проверено качество ремонтных работ МБУК «КДО» Динского сельского поселения, проводимых на основании контракта стоимостью 30 млн рублей.

В ходе проверки обнаружены видимые дефекты, а также установлены превышения объемов работ и материалов, оплаченных подрядчику на сумму свыше 450 тыс. рублей. Выявленные нарушения отражены в представлении, внесенном директору МБУК «КДО», которое рассмотрено и удовлетворено. Излишне уплаченные суммы взыскиваются в судебном порядке.

Отопление

«Проведен капитальный ремонт, рассчитано, что здание после него должно прослужить 20 и более лет, однако отопительную систему, старую, железно-чугунную, которой более 10 лет, не заменили на современную пластиково-алюминиевую. Железные трубы и чугунные батареи просто обшили гипсокартоном. Тем самым опасность, что в ближайшее время придется снова долбить стены, чтобы заменить систему отопления на новую, увеличивается в разы».

Ответ руководства: Сметная документация сделана в 2017 году. Она проходила государственную экспертизу, виды и объемы работ были согласованы и утверждены в установленном законом порядке. Готовая смета получила положительное заключение. Новое отопление туда не входило. Отступить от сметы руководство не имеет права, все работы выполнены согласно ей.

Звук

«Какова акустика помещений фойе и зрительного зала. Звук, отражаясь от стен, создает большое эхо, что негативно, а порой невыносимо влияет на слушателей. В общей картине получается такая “каша”, больше напоминающая шум и гул, вокал исполнителя становится неразборчивым. Уже более 10 лет работающие звукооператоры, а также другие специалисты по звуку поднимали вопрос о проблемной акустике помещения зрительного зала и фойе ДК и подчеркивали, что, если будет запланирован капитальный ремонт здания ДК, проблемную акустику зала обязательно нужно будет устранить посредством использования звукопоглощающих материалов. Руководство заверило, что этот момент обязательно будет учтен и включен в смету капитального ремонта. Но капитальный ремонт прошел, а то, что было по существу одной из первостепенных задач – устранение проблемной акустики в залах ДК, – не выполнено».

Ответ руководства: Нынешнее руководство такого обещания не давало. Мы поговорили со специалистами, те сообщили, что вся акустика сегодня настраивается аппаратурой, кроме случая, когда поют акапельно. Дома культуры не предполагают того, чтобы ставить звукопоглощающие устройства, так как это не кинотеатры.

Звукооператоры, которые работают сейчас, заверили, что акустика после ремонта стала звучать лучше, связано это, например, с тем, что ранее установленные кресла из дерматина заменили тканевыми, а также обшили балкон тканью, которая поглощает звук, что выгодно для акустики.

Что касается бывшего сотрудника, то по словам Натальи Ткачевой, его мнение «как специалиста по акустике» можно подвергнуть критике, так как мужчина не имеет соответствующего образования и не обладает специальными знаниями как в сфере акустики, так и в проведении капитального ремонта и не может давать оценку работам, выполненным в соответствии со сметой.