Ремонт дорог в 2020 году пройдет в 9 поселениях. Выделено 86 миллионов рублей

В управлении строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Динского района рассказали о ремонте дорог в 2020 году.

В государственную программу «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» вошли 9 сельских поселений муниципалитета.

Строительство тротуаров

Динская. По Октябрьской от Садовой до Гоголя (4,961 км).

Старомышастовская. По Садовой от Северной до Шевченко (1,993 км).

Воронцовская. По Красной от Краснодарской до Выгонной (1,075 км).

Ремонт асфальтобетонного покрытия

Первореченское. По Светлой от ул. Ленина (0,460 км).

По Новой от Светлой до дома № 35 (0,381 км).

Пластуновская. По Красной от Гоголя до ж/д вокзала (0,892 км).

Васюринская. По Ставского от Северной до въезда в центральный парк (0,585 км).

Кочетинский. По Динской от дома № 4/1 до дома № 18 (0,4 км).

Ремонт подъездной дороги в Кочетинский от автомобильной дороги Динская – Агроном по ул. Динской.

Красносельское. По Кирова от ул. Шевченко (0,200 км).

Воронцовская. По Красной от Краснодарской до Выгонной (1,074 км).

Новотитаровская. По Выгонной от Широкой до Тельмана (0,968 км).

По Тельмана от Выгонной до Заречной (0,958 км).

По Краснодарской от Заречной до Ленина (0,498 км).

По Советской от Луначарского до Ленина (0,189 км).

На ремонт дорог в 2020 году выделено 85 млн 928 тыс. руб. Это средства из краевого и местных бюджетов.

Срок работ – с июня по 15 октября 2020 года.