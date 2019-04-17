Ремонт дорог в Динском районе: не все прошли отбор?

Первый отбор на софинансирование мероприятий на 2019 год в рамках программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» в Динском районе прошли 4 сельских поселения:

Динское – 6 улиц, протяженность – 4,2 км,

Новотитаровское – 2 улицы, протяженность – 8,6 км,

Старомышастовское – 1 улица, протяженность – 1,066 км,

Первореченское – 3 улицы, протяженность – 8,9 км.

Ориентировочный срок выполнения работ – 2 квартал 2019 года.

В момент проведения очередного отбора муниципальных образований с 14 по 22 февраля 2019 года для участия в подпрограмме от МО Динской район поданы заявки от 9 поселений (за исключением Первореченского).

Сумма заявок составила более 480 млн руб. Это и ремонт тротуара на ул. Красной в ст. Пластуновской, и капитальный ремонт ул. Коммунальной в ст. Динской с обустройством тротуара по обеим сторонам, и другие объекты улично-дорожной сети района.

О том, какие улицы планируется отремонтировать в 2019 году, главы некоторых поселений указали в своих отчетах о проделанной работе за 2018 год.

Динское поселение

В своих планах на 2019 год глава Динского поселения обозначил капитальный ремонт дорожной сети на ул. Коммунальной от ул. Гоголя до ул. Садовой протяженностью 3 км 108 м с обустройством тротуаров, перильных ограждений, пешеходных переходов, знаков и дорожной разметки.

Большое внимание уделят ремонту дорог в гравийном исполнении.

Грейдирование дорог будет проведено с применением нового материала на улицах и переулках: ул. Энгельса, К. Маркса, пер. Маяковского, пер. Московском, ул. Крестьянской, Лермонтова, Лесной, Офицерской, пер. Левитана, Тельмана, Бондаря, Щорса, ул. Кочетинской, от ул. Жлобы до Тельмана протяженностью более 8 км.

Красносельское поселение

В селе Красносельском тоже планируется продолжить работы по благоустройству дорог, в том числе ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Владимирова, по краевой подпрограмме.

Старомышастовское поселение

Глава Старомышастовского поселения в своем итоговом отчете отметил, что для участия в программе подготовлена сметная документация по ремонту дорожного покрытия на 8 улиц.

Будет продолжена работа по благоустройству ул. Красной, Советской, Крупской.

Запланировано проведение работ по ямочному ремонту улиц с асфальтным покрытием.

Из краевого бюджета выделено почти 25 млн рублей на капитальный ремонт ул. Чапаева с переустройством всех сетей от ул. Красной до реки Кочеты.

Первореченское поселение

В 2018 году Первореченское сельское поселение Динского района было отобрано Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края на участие в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края».

В программу ремонта дорог в асфальтовом исполнении включены улицы Ленина, Комсомольская и Советская.

Администрация Первореченского сельского поселения предусмотрела в бюджете на 2019 год средства на софинансирование в размере 1 миллиона 765 тысяч 115 рублей. Субсидии из краевого бюджета составят 57 миллионов 71 тысячу рублей.

Как пояснил один из глав поселений, отстраненные участники будут пробовать войти в программу на втором этапе.