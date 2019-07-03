Фото: alpsfera.ru
Ремонт каких многоквартирных домов идет в Динском районе?
Как сообщили в пресс-службе администрации Динского района, работы ведутся в рамках реализации региональной программы капремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
Фото: администрация Динского района
Полность работы по капитальному ремонту кровли уже выполнены по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Южгипрониисельстрой, 15.
Продолжаются они по следующим адресам:
- ст. Новотитаровская, ул. Южгипрониисельстрой, 7 (ремонт фасада);
- ст. Нововеличковская, ул. Красная, 30 (ремонт крыши);
Фото: администрация Динского района
- ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 46 (ремонт крыши);
- ст. Васюринская, ул. Северная, 76 (ремонт крыши).
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