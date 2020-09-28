Ремонт площадок в Динской. Что уже сделано?

Ремонт площадок в Динской. Что уже сделано?

Ремонт площадок в Динской. Что уже сделано?

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9 часов назад Благоустройство ДинскаяГазета РВСДетские площадки ДинскаяДинской районНовости Динского районаРемонт

В Динской проводятся ремонтные работы на детских и спортивных площадках. Наш журналист побывал на каждой из них.

1) по улице Кирова спортплощадка ожидает ремонта;

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2) по улице Ульянова происходит демонтаж старого оборудования;

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3) по улице Кольцевая радует глаза новая детская площадка;

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4) по улице Тельмана на территории СОШ №1 отремонтировали спортивную площадку, на ней активно занимаются дети;
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5) по улице Театральная проведена реконструкция.

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Напомним, Динская стала одним из лучших поселений Краснодарского края в 2019 году и получила награду 5 000 000 руб. Администрация сельского поселения приняла решение направить данные средства на ремонт и обновление детских и спортивных площадок.

Наталья Бережная.


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