Ремонт в Доме культуры. Промежуточные результаты

"РВС" уже писала о том, что в Доме культуры станицы Динской полным ходом идут ремонтные работы.

В зрительном зале стены подготовлены под покраску. Сейчас рабочие готовят потолок. По проекту он будет подвесным с двухуровневым контуром.

В кабинетах сделаны современные потолки.

Основные черновые работы уже практически закончены — ведется косметический ремонт.

Кресла в зрительном зале установят в 20-х числах ноября.

В некоторых кабинетах ремонт закончен, вносятся финальные штрихи, проводится уборка.

Стоит отметить, что Дом культуры уже сейчас внутри значительно преобразился, стал более современным.

Первые мероприятия пройдут в декабре этого года.



