Ремонт в Доме культуры. Промежуточные результаты
"РВС" уже писала о том, что в Доме культуры станицы Динской полным ходом идут ремонтные работы.
В зрительном зале стены подготовлены под покраску. Сейчас рабочие готовят потолок. По проекту он будет подвесным с двухуровневым контуром.
В кабинетах сделаны современные потолки.
Основные черновые работы уже практически закончены — ведется косметический ремонт.
Кресла в зрительном зале установят в 20-х числах ноября.
В некоторых кабинетах ремонт закончен, вносятся финальные штрихи, проводится уборка.
Стоит отметить, что Дом культуры уже сейчас внутри значительно преобразился, стал более современным.
Первые мероприятия пройдут в декабре этого года.
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