Фото: пресс-служба администрации Динского района.
Ремонт ж\д переезда в Пластуновской
В Пластуновской с 3 на 4 декабря будут ремонтировать действующий железнодорожный переезд.
В этот период пройдут аварийные работы по устранению просадки пути, замене рельсовых скреплений, выправке и рихтовке железнодорожного пути с частичным закрытием одной из полос для движения автотранспортных средств через железнодорожный переезд.
Работы будут проводиться с 23.00 часов 3 декабря до 6.00 часов 4 декабря 2020 года.
Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, на период проведения работ в зоне переезда будут выставлены сигналисты для пропуска автотранспорта.
На фото – схема ограждения места производства ремонтных работ.
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