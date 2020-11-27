Ремонт ж\д переезда в Пластуновской

В Пластуновской с 3 на 4 декабря будут ремонтировать действующий железнодорожный переезд.

В этот период пройдут аварийные работы по устранению просадки пути, замене рельсовых скреплений, выправке и рихтовке железнодорожного пути с частичным закрытием одной из полос для движения автотранспортных средств через железнодорожный переезд.

Работы будут проводиться с 23.00 часов 3 декабря до 6.00 часов 4 декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, на период проведения работ в зоне переезда будут выставлены сигналисты для пропуска автотранспорта.

На фото – схема ограждения места производства ремонтных работ.



