Рейд по должникам в Динском районе: 3 автомобиля арестовали

16 сентября сотрудники налоговой инспекции, вместе с судебными приставами и сотрудниками госавтоинспекции провели рейд по выявлению должников на въезде в ст. Новотитаровскую.

Инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, а судебные приставы с помощью мобильного приложения по госномеру проверяли владельца на наличие долгов.

В ходе рейда проверили 55 автомобилей, арестовали 3 транспортных средства на 400 000 рублей. Один из владельцев арестованного авто, имел задолженность 16 000 рублей и погасил ее на месте.

Рейдовые мероприятия — это крайние, но довольно действенные методы заставить граждан рассчитаться с задолженностью. Налоговая инспекция настоятельно рекомендует должникам добровольно погасить имеющиеся долги. Это поможет налогоплательщикам сберечь денежные средства, ведь в случае взыскания задолженности в судебном порядке придется нести дополнительные расходы в виде госпошлины и исполнительского сбора судебным приставам.

Межрайонная Инспекция ФНС России №14 по Краснодарскому краю сообщает, что началась кампания по массовому направлению налоговых уведомлений физическим лицам за 2019 год. Владельцам налогооблагаемых транспортных средств и объектов недвижимости, а также тем, кто получил доходы, с которых не был удержан НДФЛ, направляются налоговые уведомления.

При возникновении вопросов можно обратиться в налоговую инспекцию любым удобным способом:

лично

написать письмо по почте: 352330 г. Усть-Лабинск, ул. Красноармейская, 249.

через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России»

по бесплатному номеру 8-800-222-22-22

Межрайонной Инспекция ФНС России №14 по Краснодарскому краю напоминает, что в текущем году срок уплаты гражданами всех имущественных налогов: земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц до 1 декабря 2020 года.

Наталия Бережная



