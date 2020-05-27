Рейд по перевозке детей в автокреслах пройдет в Динском районе

На территории Динского района в период с 29 по 31 мая пройдет социальная кампания «Автокресло – детям!».

Автоинспекторы организуют и проведут разъяснительную работу среди населения о необходимости применения при перевозках детей специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

В рамках кампании предусмотрены рейдовые мероприятия и профилактическая работа в местах притяжения водителей, в том числе использованием громкоговорящих устройств для обращения к участникам дорожного движения.





За январь-апрель этого года в Краснодарском крае зарегистрировано 164 ДТП, в которых 5 детей погибли и 181 получили ранения.

Количество аварий по сравнению с этим же периодом 2019-го снизилось на 67, количество раненых в них детей на 58. Доля вины несовершеннолетних составила 16% – 26 ДТП.

Из них:

20 – по вине детей-пешеходов;

3 – по вине детей-водителей мототранспорта;

3 – по вине велосипедистов.

Среди 164 ДТП – 84 с участием детей в качестве пассажиров (51% от общего количества). В них 4 ребенка погибли и 99 получил ранения.

Госавтоинспекция Динского района напоминает о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.

Родителям стоит понимать, что при использовании детского кресла вероятность получения травмы ниже на 75%.

“Сила удара на скорости 50 км/ч сопоставима с силой, воздействующей на человека при падении с 4 этажа. Средства защиты, расположенные в автомобиле, рассчитаны исключительно на взрослого человека. Автокресло защищает ребенка не только во время ДТП, но и при резком торможении транспортного средства, при этом автокресло создает не только безопасную, но и комфортную среду для юного пассажира”, – отметили в госучреждении.

Перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.



