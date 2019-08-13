Рейды судебных приставов: мнения ФССП, юриста и динчан





В Краснодарском крае заметно активизировали свою работу судебные приставы.

31 июля судебные приставы Динского района, сотрудники ГИБДД и налоговой вышли на совместный рейд в центре Динской. В ходе проверки выявили максимальную задолженность – 108 тысяч рублей. На одно транспортное средство был наложен арест за неуплату коммунальных услуг в размере 14046 рублей.

5 августа в районе Горячего Ключа состоялся межведомственный рейд по выявлению должников и взысканию с них задолженности. Было арестовано 34 автомобилей, через переносной платежный терминал взыскано 376 тысяч рублей.

9 августа межведомственные группы «фильтровали» поток автомобилей на трех направлениях: в районе Абинска, Горячего Ключа, станицы Елизаветинской. Отмечалось, что программный комплекс «Дорожный пристав» фиксирует только те автомобили, которые принадлежат злостным должникам, зарегистрированным на территории Краснодарского края. Жителей других регионов и не-должников процесс проверки не касался.

В этот же день судебные приставы Динского района совместно с налоговиками и сотрудниками ГИБДД провели рейд в центре Динской. В итоге проверок водителей были арестованы два автомобиля и мобильный телефон. Выявлено неуплаты на 181 тысячу рублей. Должникам выписано пять повесток на явку в отдел ФССП.

Мнения жителей

Среди динчан действия приставов вызвали неоднозначную реакцию. Подписчики социальных сетей так прокомментировали эти рейды: «Неприятно. Но взял в долг – плати вовремя!», «Как долг заплатить – денег нет, на море поехать – есть. Заплати долги и живи спокойно», «Мои родители привыкли к уведомлениям, получаемым по почте, а теперь их нет. Не приходят такие письма, только приложения в Интернете нужно проверять. И ездили спокойные и счастливые, думая, что у них нет штрафов…», «Давно пора ловить алиментщиков, чтобы платили детям», «Поеду-ка я оплачу свои штрафы…», «У меня приставы сняли со счета 3 тысячи рублей якобы за штрафы, но уведомлений мне не приходило, на Госуслугах штрафов не нашли, муж-гаишник по своим базам смотрел и тоже штрафов не нашел. А деньги сняли».

Служба судебных приставов

Начальник Динского районного отдела судебных приставов УФСПП России по Краснодарскому краю Геннадий Козленок прокомментировал «РВС», в каких случаях гражданин попадает в поле зрения службы судебных приставов и как проводятся рейды.









– Задача судебных приставов – наполнять бюджет, возвращать средства, не уплаченные должниками по кредитам, коммунальным платежам, алиментам. Рейды – очень действенная мера выполнить все эти задачи. В основном мы работаем с крупными задолженностями по налогам.

Как гражданин становится должником? Если речь идет о налогах, то сначала налоговый орган выносит постановление о взыскании суммы задолженности с гражданина либо обращается в суд, и суд выносит судебный приказ и направляет его сначала должнику, а затем в службу судебных приставов.

ВАЖНО! Если речь идет о штрафах ГИБДД, полученных с помощью камер, работающих в автоматическом режиме, то с 1 января 2019 года такие дела поступают в межрайонный отдел по взысканию штрафов специально уполномоченных органов УФССП России по Краснодарскому краю (г. Краснодар, ул. Старокубанская, 141/1, тел. 8 (861) 277-47-66). Наш отдел такими штрафами не занимается, но если вы не оплатили штраф, выписанный вам инспектором, то дело по взысканию с вас попадает в районный отдел службы судебных приставов. Также может образоваться задолженность за коммунальные платежи, по кредитам, алиментам, административные штрафы сельского поселения. Если сумма задолженности менее трех тысяч, мы выдаем требование об оплате. Если более – имеем право наложить арест на имущество.

Как происходит рейд? Сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль. Судебный пристав с помощью приложения «Мобильный розыск» фотографирует госномер, и по нему определяется, есть ли обременение на данном ТС. Водительское удостоверение третьим лицам не передается. Но если за владельцем авто числятся долги, тогда в законном порядке документы предоставляются приставам. В нашем распоряжении нет программного комплекса «Дорожный пристав», с помощью которого из потока транспортных средств выделяются те, на которых есть долговые обременения. С администрацией мы прорабатываем вопрос приобретения такого комплекса для Динского отдела службы судебных приставов. Это позволит увеличить поступления в консолидированный бюджет.

Те, кого мы останавливали во время рейдов и выявили задолженность, по требованию должны явиться в службу судебных приставов, иначе в их отношении составляется протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. В ходе рейдовых мероприятий производится арест транспортного средства.

Любой гражданин может проверить свои долги и не попасть в неловкую ситуацию. Есть приложение ФССП, Госуслуги, Росштраф – мы сами проверяем свои штрафы в этой программе. Рекомендуем проверить, не числится ли за вами задолженность перед выездом за границу. 30 тысяч долга по судебному акту – вам ограничен выезд из страны.

Есть такая проблема, что люди не получают уведомлений, а потом с их банковских счетов снимают средства. Если это касается штрафов, зафиксированных камерами, то, повторюсь, сейчас этими делами ведает межрайонный отдел. По крупным суммам задолженности граждане уведомляются своевременно. Обычно, когда начинаем поднимать исходящую корреспонденцию, находится письмо налоговой, вернувшееся отправителю с истекшим сроком хранения. Должник не пошел на почту, не получил письмо. Суд уведомлял его и налоговый орган, но он проигнорировал это.

Есть категория судебных производств, по которым судебный пристав выносит ограничение специальным правом управления ТС. Так, во время недавнего рейда остановили гражданина, который задолжал по алиментам 131 тысячу рублей. В отношении его было вынесено постановление об ограничении специальным правом пользования водительским удостоверением. Он был предупрежден и не имел права управлять авто. В итоге его отвезли в мировой суд, где назначили обязательные работы. На следующий день он оплатил всю сумму, деньги были переведены на счет взыскателя, а должнику отменено ограничение. Добровольно бы он не оплатил.

Взыскания фиксальных платежей (штрафы, обязательные выплаты в Пенсионный фонд, госпошлины, налоги) – выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 6 месяцев 2019 года их взыскано на сумму 52 миллиона 322 тысячи рублей.

Мнение юриста

Адвокат Владимир Кравченко прояснил нам, на что имеют право должники при взаимодействии с судебными приставами





– Важно знать, что по закону, если вы являетесь должником, то вас должны известить о времени и месте совершения исполнительных действий либо вызвать к судебному приставу повесткой с уведомлением о вручении или же с помощью иных видов связи (например, телефон). Если вас не вызвали или не уведомили должным образом, то в материалах исполнительного производства будут отсутствовать сведения о надлежащем извещении, что уже является нарушением закона со стороны пристава.

Исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6 до 22 часов. Взыскатель и должник вправе предложить судебному приставу удобное для них время. Совершение исполнительных действий в нерабочие дни и время с 22 до 6 часов допускаются только в случаях, не терпящих отлагательства. Они определены в ст. 35 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ.





Взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. В случае предоставления должнику отсрочки исполнительные действия не совершаются в течение срока, установленного судом. Так что вы всегда можете указать приставу на свое право обратиться с таким заявлением в следующий рабочий день.

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

- жилое помещение (его части) и земельные участки, если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;

- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

- семена, необходимые для очередного посева;

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Стороны исполнительного производства вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. Ограничить вас в указанных правах не имеют права!

Учтите, что судебный пристав-исполнитель, переводчик, специалист не могут участвовать в исполнительном производстве и подлежат отводу, если они состоят в родстве или свойстве со сторонами исполнительного производства. Таким образом, вы всегда можете заявить отвод, хоть и на короткий срок, но парализовав процесс исполнительного производства. Вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя решается старшим судебным приставом или его заместителем в трехдневный срок со дня поступления заявления об отводе или о самоотводе, о чем выносится мотивированное постановление.





При обращении взыскания на ваше имущество имейте в виду, что взыскание на имущество должника имеет определенную очередность. В первую очередь взысканию подлежат денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления. При этом должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь. Окончательно очередность обращения взыскания на имущество должника определяется судебным приставом-исполнителем, однако вы можете оспорить выбранную приставом очередность.

Очень важным моментом является то, что исполнительное производство подлежит приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случаях введения арбитражным судом в отношении должника – гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве). Так что, если в отношении вас заведено дело о банкротстве, то никакие исполнительные действия с вашим имуществом по общему правилу не производятся.

Будьте аккуратны и внимательно следите за своими гражданскими правами, даже если вы порой не правы сами!