В крае продлен режим повышенной готовности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 18 сентября.

Что это значит?

По-прежнему, на территории Кубани запрещено проводить деловые, зрелищные, развлекательные, культурные мероприятия, в которых участвуют более 100 человек.

В транспорте и при нахождении в закрытом помещении необходимо надевать маску.

Жителям старше 65 лет, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, диабетом и другими хроническими заболеваниями следует соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщила сегодня, 2 сентября, пресс-служба администрации Краснодарского края



