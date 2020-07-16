Режим повышенной готовности в крае продлен. Введены послабления
16 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание с краевым оперштабом.
В связи со стабильной эпидемиологической обстановкой введены новые послабления, которые вступают в силу с 18 июля:
⭕️разрешается работа аквапарков, аттракционов на открытом воздухе;
⭕️с жёстким соблюдением санитарных требований открываются бассейны;
⭕️возобновляется работа библиотек без возможности находиться в читальных залах;
⭕️разрешается работа учреждений доп. образования детей, но только для индивидуальных занятий;
⭕️возобновляется учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
За последнюю неделю в 7 районах не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших – 85 %.
До 3 августа режим повышенной готовности продлен.
Роспотребнадзор, по словам губернатора, усилит контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, супермаркетах, на некоторых предприятиях.
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