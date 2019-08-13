Рисунок художницы из Агронома украсил баннер в Краснодаре

Ксения Кубиевич из поселка Агроном стала одним из победителей конкурса рисунков, объявленного ФК «Краснодар».





По условиям конкурса, нужно было нарисовать портрет одного из футболистов команды. Юная художница изобразила Тонни Вильену. Рисунок принес Ксении победу! И – славу. Он украсил рекламные баннеры к матчу "Краснодар" – "Рубин", который прошел 10 августа в столице Кубани.

Один из таких баннеров на улице Уральской увидела мама Ксении. Счастью ее не было предела: творение ее дочери и крупная подпись: «Автор: Ксения Кубиевич».

Ксения – талантливая 12-летняя девочка, воспитанница студии творчества «Ультрамарин» в поселке Агроном. Основательница и преподавательница студии – Наталья Христенко. Сама художница и дизайнер, Наталья предпочитает «ручной» рисунок компьютерной графике. Детям преподает основы академического рисунка, графику, живопись.

- Ксения по-настоящему необыкновенная девочка. Талантливая, разносторонняя, воспитанная. Понимает с полуслова, все, что я рассказываю, ловит на лету. Когда она решила участвовать в конкурсе, то показала рисунок, спросила совета, все ли хорошо. И вот победа! Для художника очень важно показывать плоды своего творчества. Мы не пишем в стол, это тот вид творчества, который на виду. Мы все тут радовались за Ксению!

Наталья рассказала, что воспитанников их студии очень вдохновила история Дарьи Сивачевой из Динской, украсившей скамейки перед киноцентром рисунками по мотивам известных мультфильмов.

- Мы бы тоже так смогли украсить Агроном!