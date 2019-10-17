Родителей возмутило количество талончиков на детский массаж в районе

В редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Она рассказала, что ей приходится возить своего восьмимесячного ребенка на массаж в частную клинику из-за того, что во всем Динском районе на данную процедуру выделяется всего 20 талончиков. Некоторые родители месяцами ждут очереди, чтобы попасть на массаж. По ее словам, процедуру делают тем, кто выглядит «больнее всех», определяется это на глаз. Женщина от лица многих родителей интересовалась, почему бесплатный массаж получает такое маленькое количество детей в районе.

Журналист «РВС» обратилась в Динскую ЦРБ. Первое, что там отметили: кому делать массаж, а кому нет, врач-специалист определяет с учетом клинических особенностей заболевания. Второе - в штате больницы для проведения детского массажа выделено 3 должности из 9,5 должности массажистов в целом.

"В соответсвии с численностью детского населения нормативная потребность в данном вспомогательном методе лечения составляет 40 человек в месяц. С начала 2019 года массаж получили 1550 пациентов, из них 1050 человек (68%) - это дети", - прокомментировал исполняющий обязанности главного врача Сергей Чикишев.

Что касается записи на проведение процедуры, она ведется на ближайшие 14 календарных дней, срок ожидания оказания плановой помощи тоже составляет 14 дней.