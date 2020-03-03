Родители будущих первоклассников: “Когда подать документы?”

В “РВС” обратились родителей будущих первоклассников школы №4 станицы Динской, которые рассказали, что не смогли подать документы, так как их попросили прийти в другое время. “А мы ведь тоже работаем, не можем постоянно отпрашиваться”, - говорят динчане.

Журналист связалась с директором Людмилой Черновой, которая объяснила, что график приема документов и список необходимых для приема в первый класс бумаг находится на стенде в холле школы, он также продублирован на официальном сайте АОУ СОШ № 4.

Если же у родителей возникли какие-то вопросы, они могут обратиться напрямую к директору.

График приема документов для приема в первый класс в школе № 4 начат 1 февраля и продолжится до 30 августа.

Понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

При подаче заявления при себе необходимо иметь:

документ (оригинал и копию), удостоверяющий личность родителя, законного представителя (паспорт);

свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию);

документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории (свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8).

С 1 февраля к зачислению допускаются дети, которые проживают и зарегистрированы на территории микрорайона АО СОШ № 4. А с 1 июля при наличии свободных мест - дети, которые не проживают на данной территории.