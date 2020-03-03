Родители детей с диабетом обеспокоены заменой лекарства на аналог

В редакцию “РВС” обратились родители детей, у которых был выявлен сахарный диабет. Ранее им выдавали препарат хумалог (инсулин лизпро) иностранного производства.

Но затем данное лекарство внезапно заменили на отечественный РинЛиз, о чем родителей не предупредили.

Они беспокоятся о том, что к хумалогу их дети уже привыкли, препарат показывал хорошие результаты. А о данном аналоге люди ничего не знают.

“Биосимиляры не могут быть полностью идентичными оригинальным препаратам. Действующее вещество одно, но вот соответствует ли качество? Мы не хотим ставить эксперименты над своими детьми”, – говорят люди.

Некоторые попросту начали покупать препарат за свой счет в аптеках. А стоит он совсем не дешево. Но люди попросту не видят другого выхода.

Как объяснили родители детей с диабетом, эта проблема характерна для всей страны в целом. Уже не один раз ее поднимали в различных средствах массовой информации.

В Динском районе есть и те родители, детям которых лекарства не заменяли: “Нам как прописали апидру, так мы ее и получаем. Никаких замечаний у нас к данному препарату нет. Он хорошо помогает. Врач нам не говорил о том, что планируется какая-то замена. Будем надеяться, что и в дальнейшем будем получать этот препарат так же в срок”, – рассказал отец одного из юных пациентов.

Чтобы узнать, с чем связана данная замена препаратов, насколько она оправдана, журналист “РВС” связалась с исполняющим обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергеем Чикишевым.

Он рассказал, что, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации*, назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по международному непатентованному наименованию, в данном случае это инсулин.

“Согласно данному приказу, медпрепараты выписываются по торговому наименованию (хумалог) при индивидуальной непереносимости, подтвержденной врачебной комиссией в стационарных условиях”, – объяснил Сергей Чикишев.

Он также отметил, что препараты отечественного производства РинЛиз, гларгин, РинГлар действительно** прошли клинические исследования, в которых была подтверждена их биоэквивалентность оригинальным препаратам, доказана эффективность и безопасность применения.









*Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 года № 4н “Об утверждении порядка порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения”.

**Согласно письму ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии” Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.02.2020 г. № 3/134/20.