Семья из Пластуновской: «Это на нашего ребёнка напал мужчина с топором»

После публикации о том, что полиция установила личность мужчины, пугающего детей в Пластуновской, на связь с журналистом вышли родители мальчика, на которого, по словам местных, неизвестный напал с топором.

Выяснилось, что тот, который пугал детей около школы и тот, который напал с рубящим орудием на ребенка – два разных человека.

Вот что рассказала мама морально пострадавшего ребенка.

“В районе четырех часов вечера мои два сына 5-ти и 8-ми лет вышли на улицу гулять. У нас придворовая территория большая, много соседских ребят, мы их пускаем, а сами приглядываем за ними. Они всегда играют. Я тем вечером ходила во дворе с малышом, у меня 4-х месячный ребенок, поднялась в дом его покормить. Тут прибегает ко мне старший сын и кричит, что на них напал маньяк с топором и схватил Дениса – среднего сына. Мы не стали его слушать дальше, сразу выбежали, все детки испуганные стоят, а моего второго сына нет. Я давай кричать: "где Денис?", а мальчики говорят: “Он зашел домой”. У меня еще больше истерика: "Как зашел, если я только оттуда?", там его не было. Выбегает соседская дочь и говорит: "Он у нас спрятался на кухне, его всего трясет". Девочка его позвала. Он выскакивает и тут же забегает обратно к ним во двор, выглядывая оттуда – нет ли никого? Бежит к папе, хватается за него, муж бежит за ключами, чтобы ехать и искать этого мужчину. Сын в растерянности бежит ко мне, хватает меня за ногу, его телепает, меня тоже начало телепать. Успокоили ребенка, завели домой, муж поехал по районам искать неизвестного, его нигде не было, тут ливанул дождь, все по домам забежали…”, - рассказывает в подробностях мама Дениса.

По ее словам, недалеко от их дома живет бабушка соседского мальчика – друга ее сыновей. Она часто угощает их чем-то вкусным. Мальчики тем вечером отправились к ней, и когда шли, неизвестный агрессивно напал и начал кричать на них.

“Схватил исподтишка сзади моего сына, поднял вверх от земли и со слов детей, достал топор. Они видели рукоятку, когда он открыл пакет, мой старший сын увидел и само лезвие. В итоге Денис успел вырваться из его рук, дети побежали, у соседки были настежь открыты калитка и ворота, так как она выезжала со двора. Они забежали туда, соседка стояла во дворе. Она быстро ребят загнала в дом, давай закрывать ворота, а он кричать: “Выходите по одному, я вас убивать буду”. А до этого он говорил моему сыну, который на велосипеде был: “Разгоняйся, я пока с этими расправлюсь”.

5-летний Денис сильно пострадал морально. Сейчас семья будет водить его к психологу.

“По рекомендации отвели вчера его в садик, хорошо себя там ведёт, прям отвлекается, деток же много. А как приходит домой, всего боится, за все хватается. Мой сын заикаться начал, из детсада везем, а он показывает и рассказывает: “Мама, он здесь меня схватил, он хотел меня убить…”, - на этом моменте мама Дениса заплакала.

Родители посмотрели записи по всем доступным камерам. На одной виден только силуэт человека, но в чем он был одет и как выглядел, непонятно.

“Сейчас мы нашли еще одну камеру. Когда соседка его выгнала, он убежал на угол, сидел там. Это зафиксировала камера. Но нам ее не показывают. Я позвонила участковому, он должен выехать и посмотреть эту запись”, – дополнила мама пострадавшего ребенка.

В полицию семья обратилась сразу после случившегося. Участковый показывал тех, кто на примете. Но это не те.

“Я была возмущена, когда из статьи узнала, что дело закрыто. Подумала, если нашли человека, почему не повели на опознание. Соседка наша его видела в лицо. Но участковый сказал, что это не так, следствие продолжается. Со слов детей я не поверила сначала, что у него в руках был топор, а когда соседка, взрослый человек, мама двоих детей, у которой тоже ребенок был там с моими пацанами, сказала, что топор, обернутый пакетом, был – не осталось никаких сомнений. Дело не замято. Полиция и специалисты по делам молодёжи вчера весь день были у нас. Опрашивали моего ребенка, дети показывали, как все происходило”, - рассказала родитель.

Очевидцы описывают этого мужчину так: маленький рост, плотное телосложение, круглые глаза и лицо, темная кожа, не славянской внешности, на голове или растрепанные волосы, или кудрявые, слегка с сединой. Не короткостриженный. Одет был в черную футболку, в черные джинсы или штаны. В руках топор, обернутый в пакет.

“Слава Богу, что мой ребенок вырвался и ничего не случилось. Сейчас его надо искать. У меня здесь родственников, у которых есть детки, много. Ушел в неизвестном направлении мужчина с топором... Мои дети спаслись, а другие? Мы будем ждать кого-то, когда убьет?”, - подытожила свой рассказ вопросом женщина.

После разговора с мамой Дениса, пока мы писали этот материал, она перезвонила и сообщила, что неизвестного задержали. Соседка и сын уже ездили на опознание. Сейчас семья приходит в себя, но журналисту «РВС» родители отметили, что мужчина не местный, из Кропоткина. Поймать удалось его по камерам видеонаблюдения в Пластуновской.

Мы вновь обратимся в ОМВД России по Динскому району, чтобы они прокомментировали именно этот факт, сообщили подробности и последствия.